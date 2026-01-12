Cartas de lectores: La necesidad de comprar aviones hidrantes

El cuidado de nuestra soberanía no solo se basa en la defensa y vigilancia del espacio aéreo. También es importante cuidar y velar por nuestros recursos naturales.Sr. Presidente: Lo primordial está antes que lo secundario. No parece acertada la adquisición de los F-16. “A mi modo de ver, hubiese sido conveniente que dicha inversión (cercana a los 300 millones de dólares) se hubiera postergado para más adelante, cuando la nación estuviera en una situación favorable y próspera en lo económico”. Semejante suma de dinero se podría haber utilizado en adquirir aeronaves (Boeing 737 FireLiner) con el fin de extinguir los incendios que han venido sucediendo en nuestro territorio argentino. La provincia de Santiago del Estero adquirió dicha aeronave a un valor de 15. millones de dólares. Vale recordar que Argentina dispone solamente de un avión de esas características. Si tomamos en cuenta los hechos producidos de manera intencional, los fuertes vientos y las altas sequías, es muy probable que sucesos climáticos como los acontecidos vuelvan a repetirse con mayor frecuencia, por lo cual es de suma prioridad la compra de este tipo de aviones.