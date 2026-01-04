Cayó una avioneta en San Antonio Oeste: investigan una posible falla tras cargar combustible

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo, a unos 800 metros campo adentro, en la zona del cruce de rutas hacia Viedma y General Conesa. La aeronave había partido desde Las Grutas con destino a Santa Fe.

Una avioneta privada se estrelló este domingo por la mañana en la zona rural de San Antonio Oeste, lo que motivó un amplio operativo de emergencia que involucró a personal médico, bomberos, fuerzas de seguridad y autoridades aeronáuticas. El siniestro se registró alrededor de las 8 de la mañana, a unos 800 metros al interior de un campo, en cercanías del cruce de las rutas que conectan con Viedma y General Conesa.

El alerta y el pedido de auxilio

Según datos brindados a este medio por vecinos del lugar, cerca de las 9.10 horas se tomó conocimiento de que una persona herida se encontraba en la antigua estación de servicios YPF, solicitando ayuda tras un accidente aéreo ocurrido en las inmediaciones.

Personal médico se hizo presente en el lugar y entrevistó a Gustavo Coria, quien presentaba un golpe sangrante en la cabeza, en el sector frontal derecho. El hombre manifestó que se habían estrellado en una avioneta y que otras dos personas habían resultado lesionadas, aunque no pudo precisar el lugar exacto del impacto.

Búsqueda y hallazgo de la aeronave

Con esos datos, la unidad de rescate médico se dirigió hacia un camino rural ubicado entre la Ruta Provincial N°2 y la Ruta Nacional N°3. Tras ingresar aproximadamente dos kilómetros, los equipos se encontraron con una dotación de Bomberos, quienes informaron que la avioneta se hallaba a unos 3.000 metros campo adentro.

En el lugar, se constató la presencia de la aeronave estrellada y se tomó contacto con un matrimonio que viajaba en el avión privado desde Las Grutas hacia Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. Los ocupantes indicaron que el accidente se habría producido a raíz de un desperfecto mecánico.

Repostaje previo y una posible falla

De acuerdo a información recabada, el avión habría repostado combustible en el aeródromo San Exupery, ubicado sobre la ruta que une San Antonio Oeste con Las Grutas. A poco de haber despegado, la aeronave habría presentado algún tipo de inconveniente vinculado a la carga de combustible, situación que ahora es materia de análisis por parte de los investigadores.

Traslados y actuación judicial

Las dos personas que se trasladaban en la avioneta fueron derivadas al nosocomio local de San Antonio Oeste, mientras que Gustavo Coria, quien sería también piloto acompañante, fue trasladado al hospital de Las Grutas para una mejor evaluación médica.

Intervino el jefe del Aeródromo de San Antonio Oeste, Ricardo Mancho, quien dio aviso a la comisión investigativa con sede en Comodoro Rivadavia, organismo del cual depende la investigación del hecho.

Asimismo, tomó intervención el doctor Arbues, quien ordenó el trabajo del Gabinete Criminalístico y solicitó que posteriormente se informe el estado de salud de los tres ocupantes, sin impartir otras directivas hasta el momento.

La causa continúa bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el siniestro aéreo.