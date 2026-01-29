Centenario de El Bolsón: historia, emoción y obras que miran al futuro

En este marco, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó el valor simbólico del centenario y la trascendencia de las obras anunciadas. “El Bolsón es la ciudad donde nací y donde aprendí el valor del trabajo, la familia y la comunidad. Celebrar su centenario junto a vecinos y vecinas es honrar una historia construida con esfuerzo, por pioneros y por generaciones que hicieron grande a esta ciudad”, expresó.





En esa línea, remarcó que “en una fecha tan significativa, damos pasos trascendentes con obras que marcan el futuro de El Bolsón. La firma de acuerdos clave y la licitación para ampliar el servicio cloacal son decisiones históricas que mejoran la calidad de vida de las familias, fortalecen el desarrollo urbano y acompañan el crecimiento de una ciudad que mira con esperanza y compromiso hacia el próximo siglo”.









En relación con la Terminal de Ómnibus, se firmó un nuevo convenio para llevar adelante la tercera etapa de una obra estratégica no solo para El Bolsón, sino para toda la Comarca Andina, por su rol clave en la conectividad regional y en el desarrollo turístico, comercial y social. Estos trabajos cuentan con una inversión provincial de $925.817.560.





Esta etapa contempla el cierre completo del edificio, el avance de las instalaciones y la finalización de muros y espacios funcionales, con el objetivo de consolidar la estructura, mejorar la seguridad, protegerla de las condiciones climáticas y avanzar hacia su puesta en funcionamiento definitiva.





Por otro lado, el Gobierno Provincial y el Municipio firmaron el acta compromiso para la puesta en valor de la Avenida San Martín, en el tramo comprendido entre las calles Paso (Plaza de la Virgen) y Pérez León (Paralelo 42, límite con Chubut). La obra prevé la reconstrucción de la calzada, repavimentación, pavimentación de intersecciones y la ejecución de nuevos sectores de cordón cuneta.









Al referirse a los festejos por el centenario, el Intendente Bruno Pogliano subrayó el fuerte sentimiento comunitario que atraviesa a la ciudad. “Vivir los 100 años de El Bolsón es un orgullo y una emoción profunda. Este aniversario refleja el enorme sentido de pertenencia de cada vecino y vecina, una identidad que se expresa en el amor por la ciudad, en su historia compartida y en una comunidad que muchas veces nos conmueve hasta las lágrimas”, señaló.





Asimismo, destacó el acompañamiento solidario a la región en un contexto complejo. “Celebrar nuestro centenario también implica estar presentes y solidarios con toda la comarca. Los festejos no nos vuelven ajenos a los incendios que atraviesan la región: nos unen lazos familiares, históricos y un trabajo permanente con los intendentes vecinos. El Bolsón celebra su historia, sin dejar de acompañar a quienes más lo necesitan”, agregó.













Ambas obras se ejecutan en el marco del programa Junto al Municipio – Construyendo Provincia, una política que fortalece el trabajo conjunto entre el Gobierno de Río Negro y los municipios para mejorar la infraestructura urbana en todo el territorio provincial.





De esta manera, en el año de su centenario, El Bolsón proyecta su crecimiento con obras estructurales que fortalecen la integración regional, mejoran la calidad de vida de sus vecinos y vecinas y sientan bases sólidas para el próximo siglo de desarrollo, con el acompañamiento permanente del Gobierno de Río Negro.

