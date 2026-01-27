César “Perico” Fuentes: después de más de 20 años, recibió el título de propiedad de su vivienda



En una tarde cargada de emoción y significado para El Bolsón, en plena cuenta regresiva hacia la celebración del centenario de la localidad, un vecino de la zona sur vivió su propia fiesta personal. Se trata de César "Perico" Fuentes, quien tras más de dos décadas de espera recibió finalmente el título de propiedad de su casa.





“Me siento con más tranquilidad porque obtuve lo que siempre deseaba, el título de mi casa”, expresó César, visiblemente aliviado, luego de recibir la documentación que lo acredita como propietario.





La espera fue larga. Según relató, el trámite se demoró a raíz de una permuta de viviendas que terminó postergando la regularización dominial. “Hace un montón, no sé exactamente los años, pero hace años y años más de 20 años”, contó. Si bien la vivienda ya estaba paga desde hace tiempo, lo que faltaba era completar la tramitación administrativa.





El momento se dio en un contexto especial: los festejos por los 100 años de El Bolsón, una localidad a la que César siente profundamente propia. “Nacido y criado”, remarcó, mientras recordaba también a su madre, de 83 años, y el esfuerzo compartido con su compañera para alcanzar este objetivo.





“Acá hicimos esfuerzo los dos para poder obtener esto”, señaló, reflejando una realidad conocida por muchos vecinos: la lucha diaria, el trabajo constante para salir adelante. “Uno hace el esfuerzo así para poder solucionar todo esto. Estamos al día con todo”, agregó.





Entre puestos, gente y el clima festivo que se vive en la localidad, la jornada tuvo un sabor distinto para Perico. Porque mientras El Bolsón celebra su centenario, él puede cerrar una etapa marcada por la espera y dormir, por fin, con la tranquilidad que da tener en mano el título de su vivienda.





Una historia sencilla, pero profunda, que resume el valor de la perseverancia y el significado real de acceder al derecho a la propiedad.