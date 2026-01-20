Choque en pleno centro de El Bolsón: un hombre de 82 años fue trasladado al hospital





El siniestro vial ocurrió este martes por la tarde en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Bomberos voluntarios, personal médico y policial trabajaron en el lugar ante la presencia de una persona atrapada dentro de uno de los vehículos.

Pasadas las 19:07 horas de este martes 20 de enero, se registró un incidente de tránsito en el centro de El Bolsón, más precisamente en la intersección de avenida San Martín y calle Pellegrini, donde colisionaron dos vehículos.

En contacto con Noticias del Bolsón, la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Soledad Millaleo, confirmó que el alerta ingresó a la guardia del cuartel local informando, además, sobre la presencia de una persona atrapada en uno de los rodados.

Al arribar al lugar, el personal de bomberos se encontró con un hombre de 82 años que permanecía dentro del vehículo, en estado de shock, motivo por el cual se negaba a descender. El adulto mayor ya estaba siendo asistido por personal médico y efectivos policiales, quienes trabajaban de manera coordinada en la escena.





Finalmente, y tras lograr que el octogenario bajara del automóvil, fue trasladado al hospital local para una mejor evaluación de su estado de salud. En tanto, el conductor del otro vehículo involucrado no sufrió lesiones, según confirmó Millaleo.

El tránsito en el sector se vio momentáneamente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y prevención, en una esquina de alta circulación vehicular del casco céntrico de la ciudad.