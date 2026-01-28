Cinco años de la Comisaría de la Familia de El Bolsón: un espacio de escucha, cuidado y protección

La Comisaría de la Familia de El Bolsón celebra su quinto aniversario, consolidándose como una unidad clave en el acompañamiento, la orientación y la protección de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en la comunidad.





Creada con el objetivo de brindar una respuesta especializada y humana, esta dependencia se transformó, a lo largo de estos cinco años, en un espacio de referencia para víctimas de violencia familiar, de género y otras problemáticas sociales complejas, donde la escucha activa y el abordaje integral son ejes centrales del trabajo cotidiano.





Desde su puesta en funcionamiento, la Comisaría de la Familia ha desarrollado una labor sostenida basada en el compromiso y la vocación de servicio, fortaleciendo no solo la atención directa, sino también las acciones de prevención, capacitación y articulación institucional. El trabajo conjunto con organismos municipales, provinciales, el sistema judicial y distintas organizaciones sociales ha sido fundamental para garantizar respuestas más eficaces y acompañamientos integrales.





En este recorrido, el rol del personal que integra la Comisaría resultó clave. Cada una y cada uno de sus integrantes aportó profesionalismo, sensibilidad y responsabilidad, construyendo día a día un espacio de contención y confianza para quienes más lo necesitan.





Desde la institución expresaron su agradecimiento tanto al personal que formó y forma parte de la Comisaría, como a la comunidad de El Bolsón por la confianza depositada a lo largo de estos años. Al mismo tiempo, renovaron el compromiso de seguir construyendo espacios de escucha, cuidado y respeto, reafirmando la importancia de una mirada integral frente a las situaciones de vulnerabilidad.





A cinco años de su creación, la Comisaría de la Familia de El Bolsón continúa fortaleciendo su rol, con el desafío permanente de acompañar, proteger y garantizar derechos, en una tarea que requiere presencia constante, articulación y compromiso social.