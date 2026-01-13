Confirmaron un caso de hantavirus en El Bolsón: el paciente está estable y fue derivado a Bariloche



Autoridades sanitarias informaron que se activaron los protocolos epidemiológicos y se investiga el origen del contagio. Hay al menos 12 contactos estrechos en seguimiento.





En una conferencia de prensa realizada en el Hospital de Área El Bolsón, autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso positivo de hantavirus en la localidad. Fue encabezada por la directora del hospital, Dina Lavesinni, junto a la epidemióloga Marisol Cardenas, quienes brindaron detalles sobre el estado del paciente y las acciones que se están llevando adelante.





La directora del hospital confirmó que se trata de una persona residente de El Bolsón, que actualmente se encuentra internada en Bariloche, en condición estable.





“El paciente está estable, se fue bien del hospital y fue derivado el domingo a la mañana. Permanece en una sala de cuidados intermedios, no en terapia intensiva, y evoluciona bien”, explicó Lavesinni.





Investigación epidemiológica en curso





Desde el área de Epidemiología indicaron que el caso fue confirmado recientemente y que se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes, los cuales incluyen el seguimiento clínico del paciente y la reconstrucción de su cadena de contactos.





“Siempre que hay una confirmación de un caso hay que aplicar ciertos protocolos. Por un lado, seguir el estado del paciente y, por otro, levantar información para identificar todos los posibles contactos”, detalló la epidemióloga Marisol Cardenas.





En ese marco, se realizó una reunión de urgencia con equipos médicos, residentes y personal de salud ambiental, además de iniciar una investigación ambiental y hospitalaria.





“Hasta ahora tenemos confirmados alrededor de 12 contactos estrechos de El Bolsón, y estamos evaluando si hay otros posibles contactos en Chubut”, señaló la profesional.





Caso urbano y sin relación directa con los incendios





Las autoridades aclararon que el domicilio del paciente es urbano, aunque remarcaron que la investigación epidemiológica va más allá del lugar de residencia. “No solo se investiga el domicilio. Se investigan hábitos, actividades, movimientos, todo”, indicaron.





Consultadas sobre una posible relación con los incendios forestales y el desplazamiento de roedores, desde Epidemiología señalaron que, si bien puede haber movimientos de fauna, no hay evidencia directa que vincule este caso con los incendios.





“Los casos suelen ser aislados. El hantavirus no es estacional, puede aparecer en cualquier momento del año y tiene que ver con los hábitos de exposición”, explicaron.





Ante la preocupación de la comunidad y las consultas sobre el barrio o la identidad del paciente, las autoridades pidieron evitar especulaciones y llevar tranquilidad a la población. “Nosotros buscamos activamente a los contactos estrechos y les damos las pautas correspondientes. Si una persona no fue contactada hasta ahora, puede quedarse tranquila”, afirmaron.





Asimismo, recordaron que ante cualquier duda, la población puede comunicarse con el hospital para recibir información y orientación. El paciente había consultado en reiteradas oportunidades a la guardia, siguiendo el protocolo habitual este tipo de cuadros.





“Fue citado todos los días, se le dieron pautas de alarma, se le realizaron estudios y cuando los valores cambiaron se levantó la sospecha y se decidió la derivación”, explicó Lavecini.





Desde el hospital remarcaron que el síntoma principal del hantavirus es la fiebre, aunque pidieron no generar alarma innecesaria. “No es la idea que la gente se persiga. La fiebre es un síntoma cardinal, pero siempre debe evaluarse en un contexto médico”, aclararon.





Finalmente, las autoridades recordaron que el período de incubación puede extenderse hasta 45 días, aunque los protocolos nacionales actualizados redujeron los tiempos de aislamiento de contactos, manteniendo el seguimiento médico. “Es importante entender que estas investigaciones llevan tiempo y deben hacerse con cuidado, respetando también a las familias”, concluyeron.