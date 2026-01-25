Continúa activo el incendio en el Parque Nacional Los Alerces y fue contenido un foco en El Hoyo

Asi se ve el incendios de Lago Rivadavia desde Cholila. Imagen gentileza de Jorge Marileo





El incendio que afecta al sector Villa Lago Rivadavia – Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces, continúa activo y con un comportamiento extremo debido a las condiciones meteorológicas adversas. El siniestro, que pasó a jurisdicción provincial, registró durante la jornada del domingo una fuerte reactivación de focos, impulsada principalmente por el incremento del viento. En El Hoyo dan por contenido el incendio en el callejon Azocar.

Según el parte oficial emitido este 25 de enero a las 21.30 horas, cerca de las 11 de la mañana comenzaron a reactivarse focos dentro del perímetro del incendio. Con el correr de las horas y tras el mediodía, el aumento en la intensidad del viento generó una mayor propagación del fuego, tanto en la zona alta de Villa Lago Rivadavia como en el faldeo oeste del Lago Rivadavia, área que comprende reserva provincial y sectores pertenecientes a Estancia Los Murmullos.

Durante la tarde se registraron ráfagas de hasta 50 km/h, con rotaciones de viento que provocaron la aparición de múltiples focos secundarios en distintos sectores. En el flanco izquierdo, las llamas lograron superar las fajas cortafuego construidas con herramientas manuales durante los últimos tres días, lo que complejizó aún más el operativo.

Las condiciones de escasa y nula visibilidad limitaron el trabajo aéreo, permitiendo que solo un medio aéreo pudiera operar por un breve período al mediodía. Para la noche, se dispuso la continuidad de guardias nocturnas a cargo de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana, principalmente en zonas donde hay viviendas e infraestructura.

En el operativo trabajan 145 combatientes y bomberos voluntarios en tareas de línea, con el acompañamiento de 103 personas en funciones de apoyo. Se encuentran afectados numerosos recursos terrestres, entre ellos camionetas, autobombas, cisternas, camiones y un puesto de comando móvil, además de un avión anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.

Participan del despliegue instituciones provinciales, nacionales y municipales, entre ellas la Secretaría de Bosques, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, brigadas de distintas provincias, fuerzas de seguridad, organismos de salud y los municipios de Cholila y El Hoyo, entre otros.





Incendio contenido en El Hoyo

En paralelo, durante la tarde de este domingo se registró un incendio en El Hoyo, en el callejón Asócar, el cual fue contenido gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.

De acuerdo a las primeras hipótesis, el foco ígneo se habría originado a partir de una chispa proveniente del tendido eléctrico. Si bien las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas, todo indicaría que un desperfecto eléctrico habría sido el desencadenante del incendio.









Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de mantener la precaución ante las condiciones climáticas adversas y recordaron que cualquier columna de humo o situación de riesgo debe ser comunicada de inmediato a los servicios de emergencia.