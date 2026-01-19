Continúa el combate sin tregua contra múltiples frentes Brazo Sur del Lago Menéndez y las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia, en el Parque Nacional Los Alerces.

Con una estrategia enfocada en proteger la vida y los bienes de las personas,

la APN articula el despliegue de recursos con la Agencia Federal de

Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.

Con más de 250 personas afectadas al operativo, continúan las tareas para combatir el incendio que

afecta el Brazo Sur del Lago Menéndez y las zonas de Lago Verde y Lago

Rivadavia, en el Parque Nacional Los Alerces.

El comportamiento errático del fuego obliga a replantear permanentemente

las estrategias para cada sector, en base a las cambiantes condiciones

meteorológicas y del terreno irregular por el que avanzan las llamas,

representando un desafío adicional para la asignación de recursos en cada

jornada.

La utilización de los más de diez medios aéreos disponibles, tanto para operar

con agua como para el transporte de personal, se encuentra limitada por los

bancos de humo que se posicionan sobre lagos y cañadones, impidiendo la

visibilidad necesaria para que los pilotos puedan realizar las descargas de agua

sobre los focos activos.

Las cuadrillas trabajan con líneas de agua en el combate del fuego y se realizan

tareas con maquinaria pesada y herramientas manuales para la consolidación

de líneas de defensa que ayuden a detener el avance del fuego en sectores

estratégicos.

Ayer se realizó la reunión diaria de comando unificado con la participación del

director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, y el jefe del Servicio Provincial de

Manejo del Fuego del Chubut, Rubén Jaramillo, junto a las autoridades a cargo

del operativo de la APN y los responsables de las distintas cuadrillas de cada

sector del incendio.

Se realizó un monitoreo de áreas afectadas a través del sobrevuelo con avión

observador, cuya tecnología incluye una cámara 360° incorporada para la

observación de vuelo en gabinete y el registro para análisis posteriores.

Continúan también las guardias nocturnas para realizar recorridas y control

sobre las poblaciones de la Zona Norte y sus inmediaciones.

Se recuerda que la mejor forma de colaborar con este operativo es respetar las

indicaciones sobre las restricciones del uso de fuego y sostener las normas de

convivencia en las áreas habilitadas al uso público para no generar nuevos

incidentes en esta situación compleja. La velocidad máxima en los caminos

internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos

oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en

todos los trazados viales.

La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite Sur de las

operaciones en terreno, en tanto que la Portada Norte se encuentra cerrada.

Además, se sostiene la restricción de navegación en el Lago Futalaufquen para

el sector Bahía Rosales - Punta Mattos - Brazo Norte por la operación de medios aereos.