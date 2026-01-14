Continúan los relevamientos conjuntos entre municipio y provincia. El Hoyo

Durante las últimas jornadas se realizaron visitas a los vecinos damnificados en la zona de Puerto Patriada, y algunos sectores de Rincón de Lobos y Pedregoso con el objetivo de llegar con el acompañamiento necesario a la mayor brevedad posible. En las próximas jornadas, se fortalecerán las recorridas por la zona de Rincón de Lobos y El Pedregoso.





En el marco de la emergencia, equipos interdisciplinarios de provincia y municipio, en conjunto con personal de salud y de la policía comunitaria, se encuentran realizando entrevistas personalizadas, con el objetivo de poder recabar toda la información necesaria para poder llegar con la asistencia de forma rápida.





En una primera etapa se entregaron elementos de primera necesidad tanto para personas como animales. De esta forma ya se pone en marcha la segunda etapa, la cual contempla las necesidades de vivienda, reposición de elementos de trabajo, alambrados, y se continuará con la distribución de alimentos para animales.





Asimismo, continúan abiertas las líneas directas en caso de tener alguna consulta puntual:





- Desarrollo Humano: 4471 367

- ⁠Producción 2944 134575 para mensajes y 4471 710 para llamadas (7.30 a 13 hs).





También pueden acercarse de forma presencial a ambas oficinas de 7:30 a 13:30.