De tu techo a la red: el salto de la energía distribuida en Río Negro

La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro presentó el balance 2025 del sistema de Generación Distribuida, una herramienta que permite a hogares, comercios, pymes e instituciones producir su propia electricidad con fuentes renovables e inyectar excedentes a la red.





Más usuarios conectados y más participación en la red

Según un informe técnico de la Gerencia de Seguridad Pública y Calidad de Servicio, la Provincia cuenta hoy con 134 UGER, de los cuales 45 son monofásicos y 89 trifásicos. Durante 2025, el excedente inyectado por estos usuarios representó una valorización aproximada de $50 millones.







La evolución del año muestra un crecimiento sostenido ya que en abril de 2025, registros del EPRE indicaban 102 usuarios generadores activos y 8 en proceso de conexión, con mayor concentración en Cipolletti, General Roca y San Carlos de Bariloche.

Mesa provincial para reglas claras y seguridad técnica

El Gobierno Provincial conformó una Mesa de Generación Distribuida con participación de las tres distribuidoras provinciales, instaladores y cámaras, la Secretaría de Energía y Ambiente y el EPRE.





“Durante 2025 se conformó una mesa de generación distribuida donde elaboramos un borrador de Requerimientos técnicos para la conexión en las redes de distribución, enviado a la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) para recibir observaciones de organismos especializados”, detalló la Ing. Mara Santarelli, responsable de la Gerencia de Seguridad Pública y Calidad de Servicio.





Facilitar el acceso: menos trabas para equipos menores a 30 kW

Entre los avances que se proyectan a partir de la consolidación normativa, se apunta a simplificar el acceso para usuarios menores a 30 kW, favoreciendo más conexiones residenciales y comerciales.





Se prevé que, con la sanción y difusión del marco, no sea necesario modificar el pilar domiciliario en casos donde esté en condiciones y cumpla requisitos vigentes, incorporando un “corte visible” como parte de la instalación, lo que reduce tiempos y costos de adecuación.

2026: procedimiento, plazos y reglas comerciales

De cara a 2026, la Provincia anticipó una hoja de ruta en etapas para fortalecer el sistema: “Se prevé para el 2026 terminar con la mencionada reglamentación y avanzar en una segunda etapa del procedimiento administrativo, con plazos, multas por incumplimiento, modelo de contrato de conexión, y una tercera etapa de reglamentación comercial, para definir facturación y cesión de créditos, entre otros puntos”, indicó Santarelli.





Infraestructura pública y ejemplo: Transcomahue como UGER

El crecimiento de la generación distribuida también se expresa en el sector público. En junio de 2025, Transcomahue fue habilitada como UGER en su sede técnica de Cipolletti, con 60 paneles y 30 kW, cubriendo aproximadamente la mitad del consumo del edificio.

Primer parque solar comunitario

En paralelo, la Provincia avanza en la instalación del primer parque solar comunitario que estará emplazado en el Valle Medio, junto con el desarrollo de las reglamentaciones necesarias para su implementación, como una nueva etapa de democratización del acceso a energía renovable.

Río Negro cerró 2025 con 134 Usuarios-Generadores (UGER) conectados a la red y una valorización estimada de $50 millones por energía inyectada. La Secretaría de Energía y Ambiente y el EPRE impulsaron una mesa técnica para ordenar reglas y facilitar nuevos trámites.