Denuncia por fuego intencional en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que en el día de hoy, alrededor de las 13:30 horas, se recibió una denuncia a través del CETIC, en forma simultánea con llamados provenientes de Bomberos, Protección Civil y del SPLIF, alertando sobre la presencia de posibles fogatas o columnas de humo en la zona sur del Parque Nacional, entre Gutiérrez y Mascardi, más precisamente en el sector de la Divisoria de Aguas, sobre el costado de la ruta Nacional 40 sur.





De manera inmediata se despachó un móvil del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE). Al arribar al lugar, el personal constató la existencia de varios círculos y puntos de fuego a la vera del camino, los cuales ya se encontraban sofocados, pero quedaron debidamente registrados.









Ante esta situación, visitantes y transeúntes que circulaban por el lugar se habrían detenido para intentar sofocar el foco ígneo, iniciado por personas cuyo paradero se desconoce.





En el sitio se relevaron indicios compatibles con la generación intencional de estos focos que afortunadamente no se propagaron, evitando consecuencias mayores.





Todo el material fue documentado por el personal interviniente.Por la gravedad del hecho, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi procederá a radicar la correspondiente denuncia penal, con el objetivo de que se investigue lo sucedido y se determinen responsabilidades.









Recordamos a todos los visitantes y residentes que ante el registro de fuego, humo o situaciones irregulares pueden comunicarse a los teléfonos de emergencias 105 o al whatsapp +54 9 2944303219.