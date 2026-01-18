Derrumbe del cerro Hermitte: evacuación preventiva y activación del protocolo de emergencia en Comodoro Rivadavia





El Municipio activó el SINAGIR y evacuó por 48 horas a vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos. No se registraron víctimas y se montó un operativo integral de asistencia.

El derrumbe registrado durante la madrugada de este domingo en el cerro Hermitte encendió las alertas en Comodoro Rivadavia y obligó a activar de inmediato el Protocolo de Emergencia del SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo). La situación derivó en la evacuación preventiva de vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, en la zona de Km. 3, con un cierre perimetral dispuesto por al menos 48 horas.

El intendente Othar Macharashvili encabezó una conferencia de prensa junto a autoridades municipales, provinciales, equipos técnicos y representantes de fuerzas de seguridad, donde brindó detalles del operativo y llevó tranquilidad a la comunidad. “Afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, producto del trabajo previo y de la responsabilidad de los vecinos que realizaron autoevacuaciones. Estuvimos y vamos a seguir estando al lado de los vecinos, conteniéndolos y asistiéndolos”, afirmó.

Asistencia integral a las familias evacuadas

Actualmente, las personas evacuadas están siendo alojadas y asistidas en tres puntos dispuestos por el Municipio: el Albergue Municipal, el Gimnasio del Club Ameghino y un espacio del Centro Empleados de Comercio, en el Parque Saavedra. En estos lugares se brinda acompañamiento integral con personal de Salud, Desarrollo Humano y equipos interdisciplinarios, con apoyo del Colegio de Psicólogos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas precisó que “más de diez trabajadores sociales se encuentran realizando relevamientos en territorio y garantizando asistencia alimentaria, sanitaria y social, con especial atención a adultos mayores y personas con discapacidad”.

Un fenómeno geológico inédito en la zona

Durante la conferencia, el geólogo José Paredes, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que el evento corresponde a “un deslizamiento de gran magnitud, inédito en la zona”. Además, advirtió que el proceso no está completamente estabilizado y que no es posible predecir su evolución en el corto plazo.

“Lo más importante es evitar pérdidas humanas. Este es un problema geológico de gran escala, que se va a instalar de manera crónica y va a requerir soluciones sociales y territoriales a largo plazo”, señaló el especialista.





Seguridad, logística y acompañamiento del Estado

Macharashvili agradeció el trabajo realizado durante la noche y la madrugada por Bomberos Voluntarios, Policía del Chubut, Defensa Civil y áreas municipales, además del acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional. También confirmó que el perímetro afectado permanecerá cerrado debido a que el terreno “sigue latiendo y presenta riesgo urbano”.

En tanto, el viceintendente Maximiliano Sampaoli remarcó la importancia de la declaración de emergencia para gestionar asistencia ante distintos estamentos del Estado. “Estamos hablando de casi 300 familias afectadas. Es un hecho excepcional y devastador, y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que puedan recuperar el esfuerzo de toda una vida”, subrayó.

Llamado a respetar las evacuaciones

Finalmente, las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de respetar las evacuaciones preventivas y las restricciones de acceso al área afectada, mientras continúan las evaluaciones técnicas y el acompañamiento a las familias damnificadas.

El foco, coincidieron, está puesto en preservar la vida, contener a los vecinos y avanzar, una vez superada la urgencia, en soluciones habitacionales y materiales para quienes resultaron afectados por el derrumbe.