“Es nuestro lugar en el mundo”: turistas evacuados por el incendio volvieron a Puerto Patriada y recomiendan acompañar viajando

Fabiana Gonnard y Gastón Vera, una pareja de Comodoro Rivadavia, vivieron momentos de tensión cuando debieron ser evacuados por el incendio en Puerto Patriada. A pocos días del peor momento, regresaron al lugar, disfrutan del lago y llaman a otros turistas a sostener el destino con su presencia.







Puerto Patriada comienza a recuperar su ritmo y, con ello, llegan también las historias de quienes decidieron volver. Fabiana Gonard y Gastón Vera, turistas provenientes de Comodoro Rivadavia, regresaron al lugar del que habían sido evacuados el lunes 6 de enero, cuando el incendio en la zona atravesaba su momento más crítico.

“Nosotros venimos siempre, todos los años. Para nosotros esto es el paraíso”, contó Fabiana, mientras disfrutaban nuevamente del lago y del paisaje que tanto los convoca. La pareja había llegado el sábado anterior al incendio, disfrutó del fin de semana y, de manera inesperada, debió abandonar la cabaña durante la noche, en medio del fuego. “Nunca pensamos vivir una situación así, fue tremendo”, recordó.

A pesar del impacto emocional, decidieron quedarse en la región. “Recién arrancaban nuestras vacaciones, así que nos quedamos en la zona esperando poder volver”, explicó. La búsqueda de alojamiento no fue sencilla, ya que viajaban con su perra Mela, pero finalmente lograron mantenerse cerca hasta recibir la noticia de que podían regresar.

Con la llegada de las lluvias y un escenario más calmo, volvieron a instalarse en Puerto Patriada. “Llegamos y disfrutamos a full: kayak, agua, playa, salir a comer. Estamos felices”, relataron, mientras destacaban que los servicios están funcionando con normalidad.

Fabiana fue clara al dirigirse a otros turistas que tenían previsto visitar la zona: “Es triste el camino porque ves lo quemado y si lo conocés, duele. Pero se puede volver, está seguro y hay mucho para disfrutar”. Además, subrayó la importancia de acompañar a quienes viven del turismo: “Que no bajen sus reservas, que vengan igual. Es una manera de apoyar a toda la gente que se preparó para la temporada”.

Desde el contraste con su ciudad de origen, no dudó en definir el destino: “Esto es el paraíso. Puerto Patriada es nuestro lugar en el mundo”. Un mensaje que se repite entre quienes, incluso después de atravesar una experiencia difícil, eligen volver y acompañar estando presentes.