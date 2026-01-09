Descuento por Pago Anual en la Tasa por Servicios

La Municipalidad de El Bolsón informa que los contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones podrán acceder a un descuento del 15% por pago anual en la Tasa por Servicios Municipales.





El beneficio estará vigente hasta el 27 de febrero de 2026 y es exclusivo para la Tasa por Servicios Municipales.





Además, quienes mantengan deudas correspondientes a años anteriores podrán regularizar su situación mediante planes de pago, sin quita, ponerse al día con el período 2025 y así acceder al descuento del 15% realizando el pago anual dentro del plazo establecido.





Para acceder al beneficio, es requisito no registrar deuda anterior al año 2025 al momento de efectuar el pago anual.





Desde el Municipio se invita a los vecinos y vecinas a aprovechar este incentivo que reconoce el cumplimiento y contribuye al sostenimiento de los servicios municipales.