Desde este jueves, El Hoyo celebra la Fiesta de la Fruta Fina Solidaria, destacó Salamín

En un contexto complejo para la región, El Hoyo vuelve a ser escenario de uno de sus eventos más emblemáticos. Con una fuerte impronta solidaria, comenzó la Fiesta Nacional de la Fruta Fina Solidaria, que incluye un Telebingo con más de 300 millones de pesos en premios y una grilla de artistas de primer nivel, encabezada por Eugenia Quevedo.





El intendente César Salamin fue contundente al referirse al presente de la Comarca Andina: “Sin lugar a dudas estamos de pie. En ningún momento vamos a bajar los brazos ni nos van a doblegar. Vamos a seguir luchando para salir adelante de esta situación adversa”.





La fiesta estaba originalmente prevista para el 11, pero debió ser reprogramada. Finalmente, se decidió extenderla jueves, viernes y sábado, apostando a potenciar la convocatoria y el movimiento turístico.





“Entendimos que ya estaba todo armado: los puesteros, el sonido, y además hay mucho turismo dando vueltas en la Comarca. La idea es que la gente vuelva, que se sienta segura y vea que lo feo ya pasó”, expresó Salamin. La presencia de Eugenia Quevedo, quien se presenta este jueves, marca un hito, ya que es la primera vez que la artista visita la zona.





El intendente destacó la importancia del turismo como motor económico y celebró los signos de recuperación que ya se perciben en la región. “Vivimos prácticamente del turismo y se está reactivando de vuelta. Nos queda todo febrero, que es un mes fuerte, y eso es lo que estamos apuntando”, señaló.





En ese sentido, mencionó como ejemplo el movimiento registrado durante el centenario de El Bolsón, con calles colmadas, restaurantes completos y gran afluencia de visitantes.

La grilla artística incluye propuestas variadas y de gran convocatoria.





Jueves: Eugenia Quevedo





Viernes: Soledad Hernández





Sábado: El Dipy





Además, habrá una fuerte presencia de artistas locales y regionales, a quienes el intendente destacó especialmente: “Para mí todos los artistas son muy buenos y está bueno que tengan su espacio en el escenario mayor”.









Uno de los ejes centrales de esta edición es el Telebingo Solidario, cuyos fondos tendrán un destino social claro. “Parte de lo recaudado será para equipar las casas que se van a construir, no solo en El Hoyo, sino también de Epuyén y zonas aledañas. Después de construir una casa hay que llenarla: electrodomésticos, mesas, sillas”, explicó.









Salamin agradeció especialmente el acompañamiento de los puesteros, quienes volvieron a apostar por la fiesta. “La mayoría dijo que sí, que seguía acompañando. Y acá están. Esto derrama en todo: cabañas, gastronomía, comercios. Apostamos a que sea un éxito para todos”.

Entre las actividades más esperadas se encuentra el tradicional concurso de hacheros, que este año suma una novedad destacada.“Nos llamó mucho la atención la cantidad de mujeres anotadas para el concurso de hacheros femeninos. Está buenísimo ver cómo crece la participación”, remarcó.





El buen clima acompaña la propuesta turística integral: lago, catarata, Patriada y puestos gastronómicos.





“La gente puede ir al Saltillo de la Catarata, que son 40 minutos, y después bajar a almorzar o tomar algo fresco. Hay muchos puestos funcionando”, indicó el intendente.





Entradas y accesos al predio





Jueves:





Cartón del Telebingo: $15.000





Promoción: $30.000 por tres cartones





Entrada sin juego: $20.000





Ingreso desde las 17 horas





Viernes y sábado: Entrada libre y gratuita, con accesos abiertos por ambas entradas al predio.





Con una propuesta que combina música, tradición, solidaridad y turismo, El Hoyo vuelve a demostrar que la Comarca Andina sigue de pie y apostando al futuro.