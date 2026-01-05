Detuvieron a un joven por un hecho de violencia de género y el secuestro de un arma casera













El episodio ocurrió el sábado por la tarde en el barrio Eco Barrio. La víctima denunció agresiones físicas, amenazas de incendio y entregó a la Policía una “tumbera” que su pareja mantenía oculta en la vivienda. El agresor fue localizado horas más tarde en Plaza Pagano.





Un grave hecho de violencia familiar se registró el sábado por la tarde en el barrio Eco Barrio, cuando una mujer denunció haber sido agredida físicamente por su pareja y amenazada de que le prendería fuego la vivienda.





Según se informó oficialmente, a las 18:48 horas ingresó un llamado al 911 realizado por una mujer que solicitó presencia policial en el sector de Callejón Los Castaños, alertando que su pareja la estaba agrediendo.





Al arribar el personal policial al lugar, el agresor ya no se encontraba presente. Los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 32 años, quien relató que había recibido un golpe en el rostro y que además había sido amenazada por su pareja.





Durante la intervención, la mujer informó que el agresor mantenía oculta en la vivienda un arma de fabricación casera, por lo que decidió hacer entrega voluntaria de la misma. Se trataba de una tumbera, confeccionada con un caño de gas, junto a cuatro cartuchos calibre 12/70.





En el lugar trabajó personal del Gabinete Criminalístico, que procedió al secuestro del arma y de la munición, quedando todo a disposición de la Justicia.





Con los datos aportados por la víctima, se inició un operativo de búsqueda del presunto autor del hecho. Finalmente, alrededor de las 20 horas, el sujeto fue interceptado en Plaza Pagano y quedó aprehendido.





Se trata de un hombre de 25 años, con domicilio en el barrio Vivero de la ciudad de San Carlos de Bariloche, quien quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente mientras avanzan las actuaciones del caso.