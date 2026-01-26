Disturbios, daños a vehículos y recuperación de una camioneta robada intenso fin de semana policial



Un fin de semana con múltiples intervenciones policiales se registró, con hechos que incluyeron daños a vehículos en la vía pública, la recuperación de una camioneta robada en la provincia de Buenos Aires y actuaciones vinculadas a episodios de violencia y situaciones que involucran a menores de edad.









Según informó personal policial, el viernes a las 7.14 de la mañana se recibió un llamado al sistema de emergencias 911 alertando sobre un disturbio en la intersección de 25 de Mayo y Roca.





Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con el propietario de un Renault 9, quien había sorprendido a un hombre provocando la rotura del parabrisas de su vehículo, que se encontraba estacionado en la vía pública.





Ante esta situación, se procedió a la demora de un sujeto de 28 años, con domicilio en Cholila, quien posteriormente fue vinculado con otros daños registrados en la misma zona.





De acuerdo a lo detallado por la policía, el mismo individuo habría provocado:





La rotura de dos parabrisas y una puerta de un Ford Fiesta Max, estacionado en 25 de Mayo y Peregrines, daños en otro vehículo Ford, que se encontraba estacionado sobre calle Perito Moreno, frente al hospital local, en total, se contabilizaron tres parabrisas dañados, una puerta abollada y otros destrozos, incluyendo la tapa de combustible de uno de los rodados.





Desde la fuerza indicaron que el joven se encontraba en un estado de exaltación importante, y si bien no se pudo confirmar consumo de drogas, sí presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol, tras la formulación de cargos, el sujeto recuperó la libertad y, según se informó, habría alcanzado un acuerdo para hacerse responsable económicamente de los daños ocasionados.





Recuperaron una camioneta robada en Buenos Aires





En otro procedimiento realizado también el viernes por la mañana, la policía local logró recuperar una camioneta Toyota Hilux que había sido robada días atrás en la provincia de Buenos Aires, el alerta llegó desde efectivos del partido de Lobos, quienes informaron que el vehículo había sido sustraído el 20 de enero de 2026, de un domicilio ubicado en calle Mitre al 730. Tras tareas investigativas, lograron establecer que la camioneta podría encontrarse en El Bolsón.

Fue clave en este caso el sistema de lector de patentes, ubicado en el ingreso a la ciudad, en el sector de camineras, que permitió detectar el ingreso del rodado al ejido urbano.





Finalmente, la camioneta fue localizada sobre la banquina de la Ruta 40, a la altura del kilómetro 1913, donde se encontraba estacionada y con su conductor en el interior.





El hombre, de 41 años, con domicilio en El Bolsón, fue demorado por el delito de encubrimiento, ya que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente. Si bien el sujeto manifestó de manera voluntaria que había adquirido la camioneta, igualmente se avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes.





Sin incidentes en la salida de boliches





Desde la Comisaría destacaron que, a diferencia de otros fines de semana, no se registraron disturbios en la salida de locales nocturnos, aunque se remarcó que los controles siguen siendo reforzados en horarios nocturnos, debido a que históricamente suelen producirse conflictos en ese contexto.





Hechos de violencia y situaciones con menores bajo investigación





Consultado sobre un reciente hecho de violencia que involucró a un adulto y una menor de edad, desde la policía aclararon que se trata de otro caso distinto al ocurrido semanas atrás, en este último episodio se radicó la denuncia penal correspondiente, además de una denuncia 441, y el agresor fue demorado. Posteriormente recuperó la libertad, pero con una prohibición de acercamiento hacia la menor.





Respecto al marco legal, se explicó que la ley establece que las relaciones entre menores y adultos pueden constituir delito, dependiendo de la edad y de si existe o no consentimiento, aclarando que por debajo de los 13 años se considera delito, y que en mayores de esa edad se evalúan otros factores como la existencia de abuso o explotación.





Desde la fuerza señalaron que no es habitual que se registren este tipo de situaciones, aunque reconocieron que en los últimos días se dieron dos hechos aislados que llamaron la atención.

El operativo se concretó tras una orden judicial, en el marco de una investigación por hurtos, y arrojó resultados positivos. Durante el allanamiento, los efectivos policiales incautaron diversos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan dispositivos que serían empleados para bloquear sistemas de alarma y el cierre centralizado de automóviles.





Según indicaron fuentes policiales, esta modalidad delictiva viene siendo objeto de investigación debido al incremento de denuncias vinculadas al uso de inhibidores de señal, una técnica que permite a los delincuentes vulnerar los sistemas de seguridad sin forzar los vehículos.





Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.





Desde la fuerza policial destacaron que se mantiene un trabajo sostenido en la prevención y el esclarecimiento de este tipo de hechos, reafirmando el compromiso con la seguridad de la comunidad de Río Negro.

En otro orden de hechos se realizó un allanamiento en El Bolsón un procedimiento policial realizado en un domicilio del sector de Loma del Medio permitió el secuestro de equipos de comunicación utilizados para cometer robos, mediante la anulación de sistemas de seguridad de vehículos.