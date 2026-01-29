Doris Romera: “Febrero la rompemos, el turismo está en la comarca y la está disfrutando”



La referente empresarial del sector turístico de la Comarca Andina analizó la temporada, el impacto de los incendios y destacó la fortaleza colectiva para sostener la actividad. La referente empresarial del sector turístico de la Comarca Andina analizó la temporada, el impacto de los incendios y destacó la fortaleza colectiva para sostener la actividad.





En el marco de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, Doris Romera, referente empresarial turística de la Comarca Andina, dialogó sobre cómo atraviesa el sector una temporada marcada por los incendios forestales, las contingencias y el trabajo conjunto para sostener el turismo.

“Fue muy bravo, pero la peleamos todos juntos: los voluntarios, los brigadistas, el Estado. Todos presentes”, afirmó Romera, al destacar el rol de las instituciones y de la comunidad organizada para evitar que el fuego avance sobre zonas sensibles.









Romera llevó tranquilidad al confirmar que Puerto Patriada se encuentra totalmente operativo, “Gracias a Dios, más allá de los pinares que lo circundan, toda la parte del lago está impecable. No se quemó nada y no hubo bajas entre los prestadores”, aseguró.

Además, explicó que tras el incendio se recuperaron rápidamente los servicios:

“Se restableció la electricidad y hoy está todo funcionando, incluso con el camino ensanchado. La verdad, perfecto”“Estamos un poco acostumbrados, porque todos los años tenemos alguna contingencia. Es gravísimo, por supuesto, cada dramón es gravísimo, pero también nos hace más fuertes, más solidarios y nos une más”. En ese sentido, destacó que la Comarca sabe “navegar estas aguas” y salir adelante aún en contextos adversos.









La referente confirmó que los principales atractivos ya están funcionando con normalidad.

“Al tercer día de que el incendio dejó de ser un peligro, se abrió el laberinto, el lago, las bodegas. Todo volvió a estar operativo”. Sobre el laberinto explicó, “El laberinto es un termómetro. Desde los miradores vemos que el estacionamiento de Puerto Patriada está colmado. Eso quiere decir que el turismo está y lo está disfrutando”.









Doris reconoció que enero fue un mes difícil, con niveles de ocupación bajos.

“Trabajamos al 35 o 40 por ciento. Las noticias en los medios nacionales y en redes no nos ayudaron para nada”.





Sin embargo, aseguró que la situación comenzó a revertirse:

“De a poco lo fuimos levantando y hoy vemos la Fiesta Nacional de la Fruta Fina con mucha gente. Yo creo que febrero la rompemos”.





La empresaria también resaltó la importancia de los eventos populares, no solo para la economía sino para el bienestar de la comunidad.





“Necesitamos estos espacios, por salud mental. El centenario de El Bolsón, la Fiesta de la Fruta Fina, los festivales que vienen en Lago Puelonos ponen en otra actitud, más festiva. La verdad, lo merecemos”.









Finalmente, adelantó avances en proyectos de conservación en la Patagonia, como la ampliación del área natural protegida Piedra Parada.





“Es un proyecto de hace muchos años. El área tiene hoy 132 hectáreas y la idea es llevarla a 10.000 hectáreas para preservar espacios de la meseta, que es lo que necesitamos”.





La Fiesta Nacional de la Fruta Fina continúa desarrollándose con una fuerte identidad solidaria, mientras el turismo en la Comarca Andina busca consolidar su recuperación de cara a un febrero con expectativas positivas.