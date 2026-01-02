Dos incendios vehiculares en una misma noche movilizaron a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón





Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes 2 de enero, se registraron dos incendios vehiculares en distintos puntos de la localidad de El Bolsón, lo que motivó la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios en ambas ocasiones.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 22.35 horas, cuando se recibió un llamado alertando sobre un presunto incendio de pastizales en el barrio Luján. Según informó la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, al arribar la dotación se constató que se trataba en realidad de un incendio vehicular.

Al momento de la llegada de los bomberos, el fuego ya había sido controlado por vecinos del barrio, quienes intervinieron con matafuegos, junto a personal del SPLIF, que se encontraba en la zona tras haber salido por el aviso de un incendio de pastizales.

El personal de bomberos realizó tareas de verificación y enfriamiento, controlando los puntos calientes para evitar una posible reignición. De acuerdo a lo informado, el vehículo sufrió daños en la zona de la planta impulsora, sin que se registraran personas lesionadas.

Más tarde, minutos antes de las 2 de la madrugada del viernes 2 de enero, los Bomberos Voluntarios debieron acudir nuevamente a un llamado de emergencia. En esta oportunidad, el hecho se registró en la intersección de las calles Salmiñac y Linares, donde se produjo otro principio de incendio en un vehículo.

De esta manera, en el transcurso de una misma tarde-noche se registraron dos incendios vehiculares en distintos sectores de la localidad, ambos controlados sin que se reportaran víctimas.