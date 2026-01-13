Educación licita los servicios de transporte y alimentación para 2026

Las licitaciones del servicio de transporte iniciarán el jueves 15 de enero para las localidades de San Carlos de Bariloche y Valcheta; el 16 para Villa Regina y Guardia Mitre; el 19 de enero para Allen, Fernández Oro y General Roca; y finalmente, el martes 20 para Cinco Saltos y Catriel.





Con respecto a las de alimentos se realizará la apertura de sobres el martes 20 de enero para San Carlos de Bariloche, Catriel, Fernández Oro y Allen; el miércoles 21 será el turno para General Roca, Villa Regina e Ingeniero Huergo.





“Como hemos venido haciendo durante todos estos años de gestión, siempre priorizando la alimentación de nuestros estudiantes en la escuela, tanto sea en el caso del refrigerio escolar como así también para los comedores escolares que tenemos en toda la provincia y el transporte escolar”, destacó la Secretaria.

“De esta manera garantizamos como todos estos años, el derecho y el acceso a la educación para todos los estudiantes de la provincia”, finalizó Temprano.





Los proveedores interesados en presentarse podrán consultar en el edificio de la cartera educativa, Álvaro Barros y Rivadavia, en la Subsecretaría de Administración (1° piso), escribir a: comprasedurn@gmail.com y/o llamar al (2920) 429108.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos llevará adelante del 15 al 21 de enero las licitaciones correspondientes al transporte escolar y de alimentos para el ciclo lectivo 2026“Estamos en la instancia de realizar las aperturas de las licitaciones públicas que comprenden el servicio de Comedores Escolares y de Transporte Escolar. Con lo cual vamos a estar desde el 15 al 21 de enero en esa instancia, esperando e invitando a todos aquellos proveedores a que se acerquen, se comuniquen con el Ministerio para presentarse a realizar sus ofertas, sus cotizaciones”, explicó la Secretaria de Administración, Mónica Temprano.