EL BOLSÓN ABRE LICITACIÓN PÚBLICA PARA PUESTOS DE COMIDA Y BEBIDA EN LA 48° FIESTA NACIONAL DEL LÚPULO DEL CENTENARIO

En el marco de los festejos por el Centenario de la Fundación de El Bolsón, la Municipalidad anuncia el llamado a Licitación Pública para la explotación de los patios de comidas tradicionales durante la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo, que se llevará a cabo del 19 al 22 de febrero de 2026.
A través de la Resolución Nº 069/2026, el intendente Bruno Pogliano ha dispuesto la licitación de 26 espacios (módulos) destinados exclusivamente a la venta de comidas y bebidas. Este proceso busca garantizar la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos en el evento social más importante de la región.
Detalles de la Licitación:
* Venta de Pliegos: Del 27 de enero al 9 de febrero de 2026, de 8:00 a 13:00 hs, en el Sector de Hacienda de la Municipalidad.
* Valor del Pliego: $ 50.000.
* Presentación de Ofertas: Hasta el 10 de febrero a las 13:00 hs en Mesa de Entradas del Ejecutivo Municipal.
* Apertura de Sobres: Miércoles 11 de febrero a las 16:00 hs en la Casa del Bicentenario (Roca Nº 643).
Los rubros a licitar incluyen puestos de dulces, waffles, tragos, milanesas, papas fritas, panchos, hamburguesas, sándwiches de lomo, pizzas, choripanes, empanadas y licuados.
Con esta convocatoria, el Estado Municipal invita a los emprendedores locales y regionales a formar parte de una edición histórica que celebra los 100 años de nuestra comunidad.
