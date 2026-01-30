EL BOLSÓN ABRE LICITACIÓN PÚBLICA PARA PUESTOS DE COMIDA Y BEBIDA EN LA 48° FIESTA NACIONAL DEL LÚPULO DEL CENTENARIO

Noticias Del Bolson enero 30, 2026


En el marco de los festejos por el Centenario de la Fundación de El Bolsón, la Municipalidad anuncia el llamado a Licitación Pública para la explotación de los patios de comidas tradicionales durante la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo, que se llevará a cabo del 19 al 22 de febrero de 2026.
A través de la Resolución Nº 069/2026, el intendente Bruno Pogliano ha dispuesto la licitación de 26 espacios (módulos) destinados exclusivamente a la venta de comidas y bebidas. Este proceso busca garantizar la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos en el evento social más importante de la región.
Detalles de la Licitación:
 * Venta de Pliegos: Del 27 de enero al 9 de febrero de 2026, de 8:00 a 13:00 hs, en el Sector de Hacienda de la Municipalidad.
 * Valor del Pliego: $ 50.000.
 * Presentación de Ofertas: Hasta el 10 de febrero a las 13:00 hs en Mesa de Entradas del Ejecutivo Municipal.
 * Apertura de Sobres: Miércoles 11 de febrero a las 16:00 hs en la Casa del Bicentenario (Roca Nº 643).
Los rubros a licitar incluyen puestos de dulces, waffles, tragos, milanesas, papas fritas, panchos, hamburguesas, sándwiches de lomo, pizzas, choripanes, empanadas y licuados.




Con esta convocatoria, el Estado Municipal invita a los emprendedores locales y regionales a formar parte de una edición histórica que celebra los 100 años de nuestra comunidad.











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)