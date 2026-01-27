El Hoyo vuelve a estar de pie: confirmaron la Fiesta de la Fruta Fina solidaria y avanzan en la reconstrucción de viviendas

En diálogo con la prensa, el intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó la realización de la Fiesta de la Fruta Fina Solidaria, que había sido postergada tras los incendios ocurridos a partir del 5 de enero, y destacó que el evento no solo busca celebrar, sino también acompañar a la comunidad en un momento complejo.

“Pintaba para ser una gran fiesta, teníamos todo armado”, expresó el jefe comunal, remarcando que la postergación no implicó improvisación, sino una reprogramación que permitirá disfrutar de un evento organizado y con una grilla destacada.





Eugenia Quevedo, confirmada para el jueves

Salamín confirmó la presencia de Eugenia Quevedo, quien se presentará el día jueves, fecha que debió ajustarse por cuestiones de agenda de la artista.

“Por cuestiones de agenda de la cantante Eugenia Quevedo no podía otra fecha, así que por eso se postergó y ella va a estar el día jueves acá en la localidad”, explicó.

La grilla continuará el viernes con Joel Hernández, un artista patagónico que ya estaba previsto en la programación original, y el sábado con un cierre a pura cumbia, sumando un día más a la fiesta.

“Decidimos hacer un día más porque tenemos todo armado, para terminar a pura cumbia y que la gente pueda venir a distraerse un poco, a relajarse, porque la verdad es que estamos pasando un mal momento”, sostuvo el intendente.

Una fiesta para acompañar y sanar

El jefe comunal destacó el valor social del evento en un contexto regional atravesado por emergencias.

“No solo hoy la está pasando mal Cholila, sino que en algún momento la pasamos mal nosotros, también en Epuyén. La idea es que la gente pueda relajarse y distraerse un rato”, señaló.

Telebingo Solidario para las familias afectadas

Durante la entrevista, Salamín también se refirió al Telebingo Solidario, que tendrá una finalidad específica: ayudar a las familias que perdieron sus hogares.

“Lo que se recaude seguramente va a ser aportado para la compra de electrodomésticos y muebles para las casas que fueron incendiadas y las que vamos a reconstruir”, indicó.

Reconstrucción de viviendas: convenio con Provincia

En relación a la reconstrucción, el intendente confirmó que el viernes pasado se firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia, con la presencia del gobernador, para avanzar en soluciones habitacionales.

“El municipio se va a encargar de la reconstrucción de 13 viviendas que fueron incendiadas durante los días del incendio”, detalló.

Las obras ya comienzan en estos días y se realizarán con mano de obra local, utilizando un sistema constructivo moderno.

“Vamos a trabajar con paneles SIP, que son ignífugos, muy aislantes, tanto en invierno como en verano. Es una modalidad que hoy se está usando mucho”, explicó Salamín.

Plazos de obra

En cuanto a los tiempos, el intendente fue optimista:

“El plazo es de 90 días para la construcción de todas estas viviendas, pero si todo va bien, calculo que en un mes y medio las tenemos que tener todas construidas”.

De esta manera, El Hoyo se prepara para una fiesta que será mucho más que un evento cultural: un espacio de encuentro, solidaridad y reconstrucción para toda la comunidad.