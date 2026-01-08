El Bolsón: ANPRALE momentáneamente cerrada









Ante la situación, una dotación de la Brigada de Montaña junto a Guardas Ambientales se dirigió al lugar para brindar asistencia, siguiendo los protocolos de emergencia establecidos para el Área Natural Protegida.





Como medida preventiva y para garantizar el correcto desarrollo del operativo, el área permanece momentáneamente cerrada, no permitiéndose el ingreso de visitantes hasta tanto finalicen las tareas de asistencia y seguridad.





Desde la Secretaría se recuerda a la comunidad la importancia de respetar las indicaciones del personal y los cierres temporales, ya que estos procedimientos forman parte de los protocolos diseñados para preservar la seguridad de las personas y facilitar la intervención de los equipos de emergencia.

