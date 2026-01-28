EL BOLSÓN EN SU CENTENARIO RECONOCIÓ A VECINOS, DESIGNÓ ABANDERADO Y PRESENTÓ SU PROPIA BANDERA

En el marco del Centenario de la Fundación de El Bolsón, este 28 de enero se llevó a cabo la jornada central de actos protocolares, que incluyó el tradicional izamiento del pabellón nacional, el reconocimiento a 46 vecinos y vecinas destacados y la designación oficial de abanderados y escoltas de las banderas Nacional, Provincial y de la Ciudad, conforme a la Resolución Municipal N.º 001/2026.





El acto contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el intendente Bruno Pogliano, autoridades provinciales y municipales, concejales, representantes de instituciones intermedias, abanderados, vecinos y turistas, en una ceremonia cargada de simbolismo y sentido histórico.





Durante la jornada se realizó el reconocimiento a 46 vecinos y vecinas, declarados Ciudadanos y Ciudadanas Destacadas 2026, en homenaje a su trayectoria y aportes a la vida social, cultural y comunitaria de El Bolsón, en el año de su Centenario.





Asimismo, se efectuó el recambio de abanderados y escoltas para el período 2026, con vigencia de 365 días a partir del 28 de enero, quedando designados:





Bandera Nacional Argentina

• Abanderado: Félix Merino (hijo)

• 1° Escolta: Osvaldo Weretilneck

• 2° Escolta: María Gloria Gerometta





Bandera de la Provincia de Río Negro

• Abanderada: Soledad Millaldeo

• 1° Escolta: Santiago Bereau

• 2° Escolta: Tamara Beduyetti





Bandera de la Ciudad de El Bolsón

• Abanderada: Mercedes Makazaga

• 1° Escolta: Enrique Martyniuk

• 2° Escolta: Ida Beatriz Paredes





En este contexto, se presentó oficialmente por primera vez la Bandera de la Ciudad de El Bolsón, creada en el marco del Centenario como expresión de identidad, memoria colectiva y proyección futura de la comunidad. El diseño fue seleccionado mediante concurso público, resultando ganadora la propuesta realizada por la vecina Cecilia Noemí Conar.





La jornada formó parte del programa oficial del Centenario, reafirmando el reconocimiento institucional a quienes han contribuido al crecimiento y la identidad de El Bolsón, y fortaleciendo los valores de pertenencia, memoria y compromiso comunitario.