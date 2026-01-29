El Bolsón, los 100 años y sus desafíos



En el marco del centenario de la localidad de El Bolsón, el legislador provincial Leandro García, representante de esa ciudad, saludó a vecinos y vecinas en nombre del Bloque de Legisladores y Legisladoras del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) y se refirió a la situación actual de la comunidad, poniendo el foco en la necesidad de planificación, inclusión y un Estado presente para garantizar un desarrollo armónico.





Al conmemorarse los 100 años de El Bolsón, García destacó la importancia de revisar la historia local, reconocer las identidades que forjaron la ciudad y proyectar un futuro común con inclusión, al tiempo que planteó la necesidad de abordar de manera colectiva problemas estructurales que afectan el desarrollo y la convivencia.





En ese marco, el legislador expresó:

“En primer lugar quiero saludar a todos y todas los que habitan esta hermosa ciudad. Este nuevo aniversario, este centenario, nos permite revisitar la historia, reconocer a las personas e identidades que forjaron nuestra sociedad, a los pioneros y también los olvidados, para seguir buscando una síntesis que contenga la diversidad cultural y social de nuestra comunidad, y así construir un futuro común donde haya lugar para todos los que nacieron y eligieron vivir en El Bolsón.

Me interesa además dejar algunos puntos para pensar los desafíos que atravesamos como comunidad, y que estamos obligados a trabajar entre todos los sectores y actores sociales, económicos y políticos. Problemas complejos y estructurales no resueltos que ponen en jaque permanente una vida armónica aquí en El Bolsón.”





En relación al rol de la dirigencia y de quienes ejercen responsabilidades públicas, García remarcó la necesidad alentar un clima de comunidad, no promover enfrentamientos de sectores sociales que habitan, trabajan y creen en nuestra comunidad desde un determinado paradigma o cosmovisión. Ninguno de los problemas que tiene El Bolsón se van a poder abordar con la complejidad correspondiente si no asumimos que tenemos que incluir todas las miradas e identidades sociales, políticas y religiosas para construir el futuro de El Bolsón.”





Asimismo, el legislador hizo hincapié en la falta de planificación del crecimiento poblacional y urbano de la localidad:

“En segundo lugar, es necesario asumir la necesidad de planificar el crecimiento. Somos una de las localidades de la provincia de Río Negro que más creció en los últimos años, no solo sin el incremento necesario de los recursos que recibe El Bolsón por la coparticipación federal, sino que además lo hizo sin un correlato en la planificación de ese crecimiento en las distintas jurisdicciones que gobiernan El Bolsón, para que puedan, coordinadamente y a través de políticas públicas concretas, abordar y contener las nuevas demandas habitacionales, el acceso a la tierra y la vivienda, el transporte, la infraestructura, los servicios y las oportunidades laborales, entre otros.





En ese sentido, advirtió sobre los riesgos ambientales y la problemática de los incendios forestales:

“Esta falta de planificación se agrava con el crecimiento y con el peligro que representan los incendios forestales en una localidad en la que existen diversas zonas de interfaz. El crecimiento desordenado extiende el ejido urbano por encima de la capacidad del municipio de prestar servicios de calidad, garantizar el transporte urbano y, lo más peligroso, se habilitan fraccionamientos en lugares donde no es factible disponer de agua para consumir, producir o combatir incendios, sin las obras de infraestructura necesarias, que siguen ausentes en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales.”





García también señaló que "la provincia tiene una deuda histórica que agrava el problema de planificación en El Bolsón: la falta de regularización de cientos de hectáreas que siguen siendo fiscales, con un alto grado de inseguridad jurídica para antiguos pobladores, con sucesivos fraccionamientos y ocupaciones que no tienen en cuenta la factibilidad de agua para vivir ni los riesgos de incendios por la cercanía a zonas boscosas y ubicadas, además, en áreas naturales protegidas que han sufrido grandes incendios y perjuicios, como Mallín Ahogado, Los Repollos y Cuesta del Ternero. También es una deuda del gobierno provincial avanzar en un plan de erradicación del pino y reforestación con flora nativa que progresivamente alivie el peligro de incendios, en el marco de las modificaciones profundas que genera en toda la cordillera el cambio climático.”





Por otro lado, el legislador planteó la necesidad de debatir el uso y cuidado de los bienes comunes y el modelo de desarrollo local:

“El tercer gran desafío es dar una discusión profunda y sin prejuicios sobre lo que significa vivir rodeados de bienes naturales comunes, como lagos, nacientes de ríos y paisajes, y evitar el acaparamiento privado para unos pocos, que no redunda en ningún beneficio para la comunidad. Por último, creo que es necesario fomentar una articulación virtuosa entre el sector productivo y turístico, e impulsar otras actividades económicas con potencial y desarrollo académico en la localidad, como la industria cultural, la producción audiovisual, las energías alternativas, entre otras.

También incorporar en el diseño de políticas públicas al sector privado y a distintos actores del mundo científico y universitario, para construir una matriz productiva más diversa y sustentable en el tiempo, que brinde oportunidades de trabajo desarrollo a todos, y en especial a los jóvenes que eligen quedarse a vivir en El Bolsón, o volver después de formarse en otra ciudad.





Finalmente, García subrayó la importancia del compromiso colectivo para construir el futuro de la ciudad:

“Quienes amamos este lugar y lo hemos elegido para vivir creemos en la fuerza, la potencia y la capacidad de nuestra comunidad para abordar estos problemas y encontrar los consensos necesarios para avanzar en su resolución. Necesitamos un Estado inteligente y una dirigencia política y social dispuesta a no mirar para el costado y trabajar en conjunto para darle a El Bolsón el futuro que se merece. Feliz centenario, El Bolsón.”