El Bolsón se prepara para el Centenario con obras claves para su futuro



En pleno recorrido por las calles de El Bolsón, en una peatonal colmada de vecinos y visitantes, la ciudad empieza a palpitar lo que será la celebración de su Centenario. Una imagen que emociona y que habla de una comunidad que, pese a los momentos difíciles atravesados, sigue de pie y mirando hacia adelante.





En ese contexto, Carlos Valeri dejó por un momento su rol institucional para hablar desde un lugar más personal: el del vecino que conoce, recorre y siente a El Bolsón desde hace años.





“A mí se me pone la piel de gallina”, expresó al observar la peatonal llena de gente. Y agregó con énfasis: “Está hermoso El Bolsón. El bolsonero necesita que venga alguien de afuera a decirle que la ciudad está hermosa”.









Valeri destacó el crecimiento sostenido que tuvo El Bolsón en las últimas décadas, reconociendo que ese desarrollo trajo también desafíos, conflictos y contradicciones, algo que según señaló ocurre en muchas ciudades de la región.





“Más allá de la velocidad con la que creció y de la cantidad de población que se vino a vivir, esta ciudad es un orgullo de Río Negro”, afirmó. En esa línea, valoró el trabajo conjunto de los vecinos, el sector privado, los comerciantes, los trabajadores y el equipo municipal encabezado por el intendente Bruno Pogliano.





“El Bolsón de los años 90 comparado con el de hoy es el día y la noche, para bien. Se los digo con mucho orgullo y con mucho cariño, porque llevo a esta ciudad en el corazón”, subrayó.





El Centenario y una obra fundamental: el Plan Director de Cloacas





Ya desde su rol de funcionario y con conocimiento de la historia local, Valeri se refirió a uno de los hitos más importantes que acompañará este nuevo aniversario de la ciudad: el segundo tramo de la licitación del Plan Director de Cloacas de El Bolsón.





Se trata de una obra que muchas veces no se ve, pero que resulta esencial para el presente y el futuro de la localidad.“Las cloacas son una de las infraestructuras más caras y más difíciles de hacer, pero son fundamentales para el impacto ambiental positivo de la ciudad”, explicó. Y remarcó que este tipo de obras permiten seguir habitando, construyendo y ofreciendo mejores servicios tanto a los vecinos como a los turistas.





Valeri hizo especial hincapié en la importancia del saneamiento para proteger los recursos naturales que distinguen a El Bolsón.





“Para poder tener el río y lago saneados, nada mejor que esta obra”, sostuvo, al tiempo que llamó a la comunidad a acompañar este proceso. “Esto es lo que la gente tiene que acompañar”, enfatizó.





En el año de su Centenario, El Bolsón celebra su historia, su identidad y su gente, pero también apuesta a obras estructurales que garanticen un crecimiento ordenado, sustentable y con mirada de futuro.