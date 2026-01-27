El Bolsón sigue celebrando sus 100 años con música, danza y memoria colectiva



Este martes 27 continúan las actividades centrales de la Fiesta del Centenario en la calle Onelli, con propuestas para toda la familia y una gran celebración que se extenderá hasta la madrugada.





El subsecretario de Cultura de El Bolsón, Carlos Parra Cobos, brindó detalles sobre la intensa agenda que forma parte de los festejos por los 100 años de la localidad, una celebración que ya lleva varios días y combina deporte, cultura, historia y encuentro comunitario.





“Seguimos con esta celebración de los 100 años que arrancó hace un par de días con la parte deportiva, con las Copas Centenario, y también con charlas muy interesantes vinculadas al patrimonio, que nos involucra muchísimo”, señaló el funcionario.









Las actividades de este martes se concentran en la calle Onelli, donde a partir de las 15.30 o 16 horas comenzará una propuesta artística pensada para todos los gustos. Habrá DJ en vivo, bandas musicales de distintos géneros, grupos de danza y diversas sorpresas.





“Va a haber bandas de todos los géneros para que la gente venga, la familia venga a disfrutar de estos 100 años. Rock, folclore, géneros nuevos, un poco de todo”, adelantó Parra Cobos.





Uno de los momentos más esperados llegará cerca de la medianoche. La cuenta regresiva al aniversario número 100 se realizará en el escenario mayor, con pantalla, sorpresas especiales y una gran torta del Centenario.





“Va a haber una torta para 400 o 500 personas, para que todos tengan su pedacito y podamos disfrutar juntos hasta la una o dos de la mañana”, destacó el subsecretario también resaltó el valor de las actividades ya realizadas, como el paseo de colectividades, que reunió a más de una decena de ,comunidades presentes en El Bolsón.





“Vivimos un momento muy lindo, con reconocimiento, con historias, con gente que se volvió a encontrar. Participaron colectividades europeas, la sirio-libanesa, ucranianos, chilenos, paraguayos y hasta una comunidad importante de República Dominicana que muchos no sabían que estaba acá”, remarcó.





En el marco del Centenario, también quedó inaugurada una muestra histórica en la Casa del Bicentenario, con objetos, documentos y fotografías aportados por familias de la localidad. Además, se presentó la nueva Sala Centenario, ubicada en el altillo del edificio, un espacio recuperado que quedará como legado cultural.





“Ver a la gente mayor reencontrarse con esos recuerdos, con lo que era El Bolsón antes, es muy gratificante”, expresó y subrayó el trabajo de la Comisión del Centenario en la digitalización del material histórico.





“Hay más de 100 gigas de información entre documentos y fotografías que pronto estarán disponibles en una página para que todos puedan conocer de dónde viene El Bolsón”, adelantó.





Finalmente, el subsecretario reflexionó sobre el crecimiento de la localidad y la importancia de preservar la identidad.





“El Bolsón siempre tuvo los brazos abiertos, pero no tenemos que perder nuestra historia ni nuestras costumbres. Estos 100 años son una oportunidad para conocerlas, valorarlas y transmitirlas a las nuevas generaciones”, concluyó.





Las celebraciones continúan y El Bolsón vive, a pleno, un Centenario marcado por la memoria, la cultura y el encuentro.