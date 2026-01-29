El Bolsón sigue sumando equipamiento para prevenir incendios

A este refuerzo se suma un tractor con equipamiento pesado, que queda afectado al operativo de la zona y permitirá mejorar las tareas de apoyo logístico, apertura de accesos, acondicionamiento de terrenos y asistencia en intervenciones de mayor complejidad.





El nuevo equipamiento se integra al trabajo cotidiano que realiza el SPLIF El Bolsón, orientado a la prevención, el monitoreo permanente y la capacidad de respuesta temprana, en un contexto de condiciones climáticas cada vez más exigentes y mayor demanda sobre los sistemas de protección.





En paralelo, como parte del fortalecimiento tecnológico del sistema, esta semana se concretó la instalación de una nueva cámara de monitoreo en el paraje Los Repollos, que se suma a la red de detección temprana en articulación con Coopetel. El dispositivo quedará integrado al sistema provincial y podrá ser monitoreado en tiempo real desde la central, mejorando la detección temprana y el seguimiento de cualquier foco. En la próxima etapa se prevé avanzar con nuevas instalaciones en Ñorquinco y El Manso, ampliando la cobertura territorial.

Estas incorporaciones forman parte de un proceso sostenido de inversión en equipamiento, tecnología y despliegue territorial, con el objetivo de fortalecer la prevención, optimizar el primer ataque y reducir el riesgo de incendios de gran magnitud en la región andina rionegrina.

En el marco del esquema integral de prevención y primer ataque que se despliega en la cordillera, El Bolsón incorporó nuevo equipamiento estratégico destinado a fortalecer la capacidad operativa del SPLIF y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.Llegaron a la localidad dos camiones medianos 4x4, cada uno equipado con cisternas de 3.000 litros, que se suman al despliegue territorial para reforzar el ataque rápido en zonas de difícil acceso y ampliar la autonomía operativa en los primeros momentos de una intervención.