El Bolsón: SPLIF suma equipamiento y 50 nuevos brigadistas

La Provincia atraviesa un escenario de riesgo elevado, por lo que se prioriza la preparación, la detección temprana y la capacidad de respuesta inmediata en todo el territorio.





Weretilneck recorrió la base del SPLIF junto al Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el Coordinador del organismo, Orlando Báez. Pudo dialogar con el personal sobre el funcionamiento general del sistema y la situación actual.

En ese contexto, se incorporaron más de 50 brigadistas al sistema provincial, fortaleciendo los recursos humanos del SPLIF para la prevención y el combate de incendios forestales. El nuevo personal continúa con instancias de capacitación en distintas bases operativas.





En cuanto al equipamiento, el SPLIF El Bolsón cuenta con nuevos vehículos, maquinaria y herramientas operativas clave. Se incorporaron 3 camionetas y un camión 6x4 con cisterna de 10.000 litros, con características específicas que ofrecen gran tracción en terrenos difíciles.

A esto se suma equipamiento tecnológico y de monitoreo, con la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas, cámaras con sus accesorios tecnológicos, drones y paneles solares para el sistema de cámaras.





También se suma equipamiento operativo para el combate de incendios, que incluye un vehículo todoterreno (UTV), mangas de incendios y herramientas manuales. Todo el material está destinado al uso directo en territorio y a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.





Río Negro reforzó la prevención de incendios forestales con la incorporación de nuevos combatientes, equipamiento operativo y tecnología de monitoreo. El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió la sede del SPLIF El Bolsón, donde se repasó el refuerzo de la capacidad operativa en una temporada marcada por condiciones climáticas delicadas.Durante la recorrida, Weretilneck remarcó que actualmente no hay incendios activos en la provincia, aunque subrayó que se mantiene el estado de emergencia ígnea y la prohibición absoluta de hacer fuego al aire libre. Señaló que la temporada turística puede desarrollarse con normalidad, pero con responsabilidad, y destacó la importancia de la conciencia social y el trabajo preventivo conjunto.