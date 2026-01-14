El Bolsón, visto por quienes llegan de lejos

La mirada de un turista internacional que descubrió el destino casi por casualidad y quedó impactado por su naturaleza y su vida cultural. La mirada de un turista internacional que descubrió el destino casi por casualidad y quedó impactado por su naturaleza y su vida cultural.





Un turista internacional se acercó en las últimas horas a la Oficina de Montaña de El Bolsón y dió un testimonio que resume lo que muchos visitantes sienten al llegar por primera vez a la Comarca Andina. Se trata de Edén, oriundo de Oaxaca, México, quien relató cómo descubrió la localidad y por qué considera que debería tener mayor proyección a nivel internacional.





“Yo no sabía del Bolsón hasta que llegué a Bariloche y toda la gente me dijo: tenés que ir. Llegué y fue como estar en un sueño. Es un paraíso”, expresó, todavía sorprendido por el entorno natural que encontró al arribar.





El visitante destacó especialmente el paisaje que rodea a la localidad, haciendo referencia a la combinación de montañas, bosques y cursos de agua que caracterizan a la región. Las aguas de tonos azules, los senderos y la tranquilidad del lugar fueron algunos de los aspectos que más llamaron su atención y que, según contó, hacen que la experiencia sea completamente distinta a otros destinos turísticos que ya conocía.





Pero no solo la naturaleza dejó huella en su paso por El Bolsón. Edén remarcó también la riqueza cultural que se vive en la localidad y que, muchas veces, sorprende a quienes llegan desde otros países. “Creo que El Bolsón debería ser más conocido internacionalmente . No solo por la naturaleza, también por lo cultural. Ayer fui a una función de circo y fue maravilloso”, señaló.





Su testimonio se suma al de numerosos turistas que arriban a la zona durante la temporada y descubren una propuesta que combina paisajes únicos, actividades al aire libre y una agenda cultural activa, con espectáculos, ferias y expresiones artísticas locales.





Desde la Oficina de Montaña, donde diariamente se recibe a visitantes de distintos puntos del país y del mundo, remarcan que este tipo de experiencias refuerzan el posicionamiento de El Bolsón como un destino que no solo atrae por su entorno natural, sino también por su identidad cultural y comunitaria, un valor que quienes llegan de lejos no dudan en destacar y recomendar.