“El centenario que une a El Bolsón: Pogliano puso en valor la historia y la identidad local”

A días del centenario de la vida institucional de El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano destacó el espíritu de orgullo colectivo, las obras que transforman el centro de la localidad y el amplio cronograma de actividades pensado para homenajear a pioneros, vecinos y generaciones futuras.





A pocos días de vivir un momento histórico para la comunidad, El Bolsón ya empieza a vestirse de fiesta. Las transformaciones en el centro, el avance del Paseo del Centenario y la instalación de esculturas anticipan una celebración que busca trascender el festejo y dejar un legado duradero. En ese contexto, el intendente municipal, contador Bruno Pogliano, compartió cómo se viven estas jornadas previas y qué representa para él encabezar los 100 años de vida institucional de la localidad.

“Con mucha alegría”, resumió Pogliano, al señalar la emoción que implica atravesar este aniversario desde la intendencia. “Para mí, como intendente municipal, que me toque cumplir estos 100 años de vida institucional en el cargo es sumamente importante”, expresó, destacando que el Paseo del Centenario será una obra pensada para las próximas generaciones y un símbolo de este momento histórico.





El jefe comunal reconoció que, aunque intentó no anticiparse, no pudo evitar ver algunas imágenes de los avances de obra. “No quería verlas hasta el día de la inauguración, pero recibí un par de fotos del contratista y no pude hacer más que mirarlas”, contó entre risas, reflejando el entusiasmo que atraviesa a toda la comunidad.





Las actividades conmemorativas abarcan múltiples expresiones culturales, históricas y sociales. Pogliano remarcó que el centenario no solo recuerda los 100 años institucionales, sino también una historia mucho más extensa, marcada por la llegada de pioneros y el cruce de culturas. “Se conmemora con distintas actividades, desde el motococar, desde prácticamente 150 años, y tantas familias y descendientes de aquellos pioneros que van a tener la oportunidad de encontrarse y revivir aquella gesta tan importante”, señaló.





En ese recorrido por la memoria colectiva, el intendente subrayó que El Bolsón no tuvo un conquistador ni un fundador único. “No tiene una persona que descubrió la localidad, sino que se fue formando”, explicó, recordando a los primeros pobladores chilenos, a las familias Cárdenas, a los libaneses y a los inmigrantes que llegaron desde distintos puntos, muchas veces ingresando por Chile, cuando el valle aún estaba aislado.





“El centenario generó un espíritu de orgullo, de recuperar esa identidad que muchas veces había quedado en la memoria de los viejos pobladores”, afirmó Pogliano. Una identidad diversa, construida a partir del trabajo agrícola, ganadero y comercial, que con el paso del tiempo convirtió a El Bolsón en una ciudad de casi 50 mil habitantes y cabecera de una comarca pujante que comparte historia y presente con localidades de Chubut.





El intendente también hizo referencia a rasgos que forman parte del ADN local: el espíritu rebelde, la diversidad, las historias singulares como la llamada “República del Bolsón”, los personajes entrañables y las discusiones internas que, lejos de debilitar, forman parte de la identidad bolsonera. “Ese Bolsón diverso, un poquito anárquico, se ve en la feria y en la vida cotidiana”, describió.





Los festejos ya comenzaron con distintas acciones, como reconocimientos a figuras históricas, entre ellas el doctor Adolfo Venzano, y continuarán con una agenda que se viene construyendo desde hace meses. Pogliano destacó el trabajo de las comisiones, la recuperación del archivo fotográfico, la documentación histórica y los convenios con bibliotecas locales para preservar el patrimonio que quedará a disposición de las futuras generaciones.





Finalmente, el intendente remarcó que el centenario despertó algo pocas veces visto en la localidad: “Jamás vi algo que motive tanto a El Bolsón como esta recuperación de nuestra historia”. Un sentimiento que se expresa en bocinazos, en gestos cotidianos y en un orgullo compartido que une a nacidos y llegados. “Todos los que decidieron vivir acá son parte de nuestra identidad”, concluyó.





El Bolsón se encamina así a celebrar sus 100 años con memoria, emoción y una mirada puesta en el futuro, reafirmando el sentido de pertenencia que distingue a esta comunidad de la Comarca Andin