El circuito del MXGP de motocross ya está casi listo y Bariloche se prepara para un evento mundial

Desde FEEBA destacaron que el Mundial de Motocross MXGP 2026 ya comienza a sentirse en la ciudad y remarcaron que la llegada de una competencia de esta magnitud vuelve a posicionar a Bariloche en el calendario deportivo internacional. En ese sentido, señalaron que el avance de los trabajos en el circuito, la llegada de especialistas internacionales y la confirmación de equipos y estructuras le dan forma concreta a un evento cuyo impacto trasciende lo deportivo y alcanza al turismo, el comercio y los servicios.





El alcance del MXGP es verdaderamente global. La competencia se transmitirá en más de 170 países y alcanzará a una audiencia estimada de 600 millones de espectadores, un nivel de exposición internacional que posiciona a Bariloche en las principales pantallas del mundo y refuerza su visibilidad como destino turístico y sede de grandes eventos deportivos.





Un circuito técnico y exigente

El epicentro del evento será el Bariloche MX Race Track, el nuevo escenario diseñado para recibir a la élite del motocross mundial. El circuito fue diseñado por el español Gabriel Villada y cuenta con una extensión total de 1.800 metros, un total de 21 curvas —11 a la izquierda y 10 a la derecha— y un sentido de giro antihorario, pensado para ofrecer un trazado técnico y exigente.





En este escenario competirán los 80 pilotos de las categorías MXGP y MX2 —esta última destinada a menores de 23 años— que estarán presentes en Argentina. A lo largo del recorrido, los pilotos deberán enfrentar una combinación de saltos en llano, en bajada y en subida, más de 18 rollers distribuidos en distintos sectores del trazado, curvas con pendientes naturales y un destacado salto triple en subida, que promete ser uno de los puntos más atractivos del circuito.





El Bariloche MX Race Track presenta además un desnivel de 25 metros entre su punto más alto y el más bajo, sumado a un suelo de composición arenosa, que agrega un componente técnico adicional para lo que será un fin de semana de motocross de alto nivel.

En relación con las entradas, desde la organización indicaron que la demanda es muy alta y recomendaron realizar la compra con anticipación. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de las siguientes plataformas oficiales:





www.paseshow.com.ar/eventos/mxgp-argentina-marzo-2026





https://entradauno.com/landing/15962-mxgp---bariloche-patagonia-argentina-2026?idEspectaculoCartel=15962&cHashValidacion=06e7552b681feb7c3c8617f31edd3763ecd2ba9d

La cuenta regresiva ya está en marcha y Bariloche se prepara para recibir al Campeonato Mundial de Motocross (MXGP), que se disputará el 7 y 8 de marzo, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional. La organización avanza a buen ritmo con los preparativos y los trabajos en el circuito están en su etapa final, con un fuerte interés en la ciudad por el impacto que tendrá la competencia.Desde la Federación de Entidades Empresarias de Bariloche (FEEBA), entidad organizadora de la fecha mundial, confirmaron que las tareas se desarrollan en el predio lindero al Parque Industrial y Tecnológico Bariloche (PITBA), donde se construyó un circuito especialmente diseñado para la competencia. El trazado fue definido con antelación y su desarrollo está a cargo de profesionales especializados provenientes de Europa, con experiencia en escenarios del MXGP alrededor del mundo.Además, las entradas también pueden adquirirse de forma presencial en la sede de FEEBA, ubicada en el Parque Industrial y Tecnológico Bariloche (PITBA).