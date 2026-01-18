El helicóptero contratado por Río Negro es único en su tipo en el país

La aeronave es única en su tipo. Cuenta con una capacidad de traslado de entre 17 y 19 pasajeros, además de la tripulación. En cuanto a la descarga de agua, posee una capacidad de 4.000 litros mediante dos Bambi Bucket (o cubos Bambi), depósitos flexibles y plegables que se utilizan para transportar y descargar agua con gran precisión.





Este helicóptero tiene una particularidad muy importante: presenta una restricción operativa muy baja, con un límite de hasta 90 kilómetros por hora de componente de viento, lo que permite operar en condiciones climáticas más exigentes.













Durante la presentación, Matías Osterc, presidente de Aero Guardian —empresa ganadora de la licitación para la contratación del helicóptero—, explicó que “uno de los Bambi Bucket tiene descarga secuencial y el otro descarga única. Además, se encuentra en camino un belly tank, que es un tanque ventral adosado de manera externa a la parte inferior del helicóptero, y que incrementará la capacidad de descarga en 500 litros, manteniendo un total operativo de 4.000 litros”.





Osterc explicó además que “este helicóptero está preparado para el combate de incendios de tercera y cuarta generación. Es un helicóptero multipropósito. También se incorporan dos turbinas de reemplazo, en caso de alguna avería, para garantizar que la aeronave tenga continuidad operativa desde la salida hasta la puesta del sol”.









“Contamos además con talleres móviles operativos las 24 horas, con ingenieros y mecánicos especializados y todo el herramental necesario, para que ante cualquier eventualidad el helicóptero pueda volver rápidamente al servicio”, añadió.





El helicóptero operará de manera coordinada en todo momento con los demás recursos desplegados en el resto de la provincia, tanto nacionales como provinciales, en el marco del sistema integral de combate de incendios.









El Presidente de la empresa remarcó además que “las tripulaciones son altamente experimentadas. Son de origen canadiense, al igual que la empresa, con amplia trayectoria en incendios de tercera, cuarta y quinta generación. Se trata de una firma dedicada exclusivamente a operaciones con helicópteros pesados, de gran porte, con capacidades de hasta 10.000 litros de agua”.





Los pilotos están habilitados para volar de acuerdo con las regulaciones argentinas hasta 10 u 11 horas diarias, con reemplazo de tripulaciones, lo que demuestra la capacidad de operación prolongada y continua ante situaciones de emergencia, como las experimentadas recientemente en la provincia de Chubut.

Río Negro ya cuenta para la presente temporada con un helicóptero especial destinado a la lucha contra los incendios forestales en la Zona Andina. La aeronave, contratada por la Provincia, fue presentada hoy por el Gobernador Alberto Weretilneck en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche.