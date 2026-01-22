El Hoyo se suma a la joranda sin alcohol

Este sábado 31 de enero, desde las 8:00 horas y hasta el domingo 1 de febrero a las 8:00 horas, se realizará una Jornada sin Alcohol en la localidad.





Este año se conmemoran 15 años del trágico siniestro vial en el que perdieron la vida Juan, Eugenio y Nehuén en la localidad de El Bolsón, y esta jornada tiene como objetivo generar conciencia sobre los riesgos del consumo de alcohol.





Durante el desarrollo de la jornada, no estará permitida la comercialización ni el suministro de bebidas alcohólicas en ningún formato.





Acompañemos esta jornada con responsabilidad, compromiso y respeto, contribuyendo entre todos a una convivencia más segura.