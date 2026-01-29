El Hoyo vive una verdadera fiesta solidaria con el Telebingo Chubutense



El Hoyo se viste de fiesta y solidaridad con una nueva edición del Telebingo Chubutense, un evento que ya desde las primeras horas del día comenzó a convocar a una gran cantidad de vecinos y visitantes. En el acceso a la localidad y a la vera de la Ruta 40, se pudo ver a numerosos vendedores ofreciendo los cartones, reflejando el fuerte acompañamiento de la comunidad. El Hoyo se viste de fiesta y solidaridad con una nueva edición del Telebingo Chubutense, un evento que ya desde las primeras horas del día comenzó a convocar a una gran cantidad de vecinos y visitantes. En el acceso a la localidad y a la vera de la Ruta 40, se pudo ver a numerosos vendedores ofreciendo los cartones, reflejando el fuerte acompañamiento de la comunidad.









Edgardo Martínez, referente del organismo regulador del juego en la provincia, destacó el trabajo conjunto que permitió poner en marcha el evento: “Primero agradecer al municipio de El Hoyo por la predisposición y también al personal policial. La verdad que fuimos muy bien recibidos con la organización del evento”, expresó.





En cuanto al desarrollo de la jornada, señaló que todo se lleva adelante con normalidad y con muy buenas expectativas de convocatoria:

“El Telebingo se viene desarrollando normalmente. Esperamos mucho caudal de gente, sobre todo en horas de la tarde, ya que muchos están disfrutando de paseos por El Hoyo, Lago Puelo o El Bolsón”.





Ante la gran cantidad de vendedores ubicados en la ruta, Martínez llevó tranquilidad a la población y confirmó que todos están debidamente habilitados: “Nosotros somos el ente regulador de todo lo que es el juego y todos los vendedores que están en la calle son personal autorizado. Compren con tranquilidad y con confianza, porque todos están habilitados”.





Además, explicó que en los accesos al predio se controla cada cartón y se entrega una pulsera para un mejor orden y seguridad durante el evento.









Por su parte, Patricia Valenzuela resaltó el espíritu solidario del Telebingo, destinado a ayudar a los damnificados por los incendios que afectaron a la localidad: “La verdad que se ha reflejado que la gente es solidaria. Esto tiene un fin muy importante, que es ayudar a todos los damnificados por los incendios en El Hoyo”.









“Tenemos una promoción de tres cartones por 30 mil pesos, con lo que ingresan tres personas. Es decir, una entrada solidaria de 10 mil pesos por persona. Además, pueden disfrutar de un gran show y participar por premios increíbles”.





Entre los premios destacados se encuentran dos autos cero kilómetro, además de múltiples sorteos durante toda la jornada.





Desde la organización informaron que el pozo total de premios ronda los 300 millones de pesos, incluyendo todos los sorteos previstos. Asimismo, se realizarán sorteos especiales tanto para residentes de El Hoyo como para turistas, garantizando oportunidades para todos los asistentes.

“No hay excusas para no venir y pasarla bien. Hay mucha actividad, se puede pagar con tarjeta o Mercado Pago y todo está listo para disfrutar una linda tarde”, concluyó Martínez.





Con una gran respuesta del público, premios millonarios y un fuerte fin solidario, el Telebingo Chubutense en El Hoyo se consolida como una verdadera fiesta popular que combina entretenimiento, compromiso social y el acompañamiento de toda la comunidad.