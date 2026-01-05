El intendente de Epuyén José Contreras desmiente amenazas de muerte, y confirma el hallazgo de una nueva granada

El intendente de Epuyén, José Contreras, llevó tranquilidad a la comunidad, desmintió amenazas de muerte y confirmó que continúa un rastrillaje exhaustivo en la zona de Playa Escondida con intervención de fuerzas especiales y la Justicia.





La mañana de este lunes volvió a encender las alarmas en la zona de Puerto Bonito, tras confirmarse el hallazgo de una nueva granada, elevando a seis el número total de artefactos encontrados en el sector. La información fue confirmada por el intendente de Epuyén, José Contreras, en diálogo desde la central de operaciones de la Brigada de Incendios de Golondrinas.

En ese marco, el jefe comunal fue categórico al desmentir versiones sobre presuntas amenazas de muerte en su contra o hacia su familia. “Quiero llevar tranquilidad. No existieron amenazas de muerte hacia mi persona ni hacia mi familia. Eso está totalmente descartado”, afirmó, luego de que circularan distintas hipótesis en las últimas horas.

Rastrillajes y nuevo hallazgo





Contreras explicó que los primeros artefactos fueron localizados en el sector conocido como Playita Escondida, un área que se encuentra fuera de los límites formales del parque municipal, aunque es de acceso frecuente para vecinos y visitantes. El nuevo hallazgo se produjo durante un rastrillaje iniciado en horas tempranas, con condiciones climáticas favorables.





“Hoy el lago está planchado, es un día ideal para buscar. Desde temprano están trabajando el GEOP, la división Explosivos e Infantería, realizando un rastrillaje completo de todas las playas”, detalló. La última granada fue encontrada por personal policial que participaba del operativo en el mismo sector.





Características de los artefactos





Según informó el intendente, especialistas en explosivos indicaron que las granadas no se encontrarían en condiciones inmediatas de explosión, ya que requerirían temperaturas superiores a los 400 grados y otras condiciones específicas. No obstante, remarcó que el operativo continuará durante toda la jornada para garantizar la seguridad.





Respecto a las hipótesis sobre el origen de los artefactos, Contreras pidió prudencia. “Se han sembrado muchas hipótesis y hay que tener mucho cuidado con la información que se da”, señaló.

Investigación judicial en curso





El intendente confirmó que el fiscal Carlos Díaz Mayer dio intervención a la Brigada de Investigaciones y también al Ejército Argentino, ya que se trata de granadas de fabricación nacional y de uso exclusivo de esa fuerza. La Justicia intentará determinar su procedencia a través de números de serie o lote.





Consultado sobre la posibilidad de que los artefactos estén vinculados al naufragio de una lancha de Gendarmería ocurrido en el lago en 1993, Contreras indicó que esa hipótesis no puede descartarse ni confirmarse por el momento, aunque personal de Gendarmería señaló que sería “muy poco probable” debido al tiempo transcurrido y al estado de conservación de las granadas.





Impacto en la comunidad y el turismo





Finalmente, el intendente subrayó la preocupación por el impacto que esta situación genera en la comunidad local. “Esto es muy perjudicial para los prestadores turísticos, para los pobladores de Epuyén y para el turista que nos quiere visitar”, expresó.





Mientras continúan los rastrillajes y la investigación judicial, las autoridades reiteraron el llamado a la calma, evitar la circulación de versiones no confirmadas y respetar las indicaciones de seguridad en la zona afectada.