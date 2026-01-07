El Parque Nacional Nahuel Huapi vuelve a clausurar un camping ilegal por razones de seguridad. Bariloche

Las personas que se encuentran en ese espacio no cuentan con habilitación para la prestación de servicios turísticos y estan ocupando de manera irregular este predio privado, cuya situación legal se encuentra actualmente en un proceso judicial, en el cual Parques Nacionales no tiene competencia de intervención por tratarse de una propiedad privada.

No obstante ello, la Administración de Parques interviene ante la detección de un servicio turístico ilegal, dentro de su jurisdicción, que representa un riesgo concreto para la seguridad de las personas y un impacto negativo para el ambiente.





Al igual que en la temporada anterior, se constató que el camping funcionaba en condiciones precarias e inseguras, sin infraestructura adecuada, sin medidas mínimas de seguridad y sin cumplir con la normativa vigente en materia de servicios turísticos, motivo por el cual se dispuso su clausura preventiva, impidiendo el ingreso y permanencia de visitantes.

Cabe destacar que la clausura del camping no implica intervención sobre la situación judicial de la ocupación, la cual excede las competencias del Parque Nacional, sino que responde exclusivamente a la obligación del Estado de prevenir situaciones de peligro y resguardar la integridad de los visitantes y del ambiente.

Se solicita a la comunidad y a quienes visitan el área que no utilicen ni promuevan servicios de acampe no habilitados, y se recuerda la importancia de informarse previamente a través de los canales oficiales, utilizando únicamente los campings y servicios debidamente autorizados

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi a través del Departamento de Guardaparques informa que se ha procedido nuevamente a la clausura de un servicio de acampe ilegal denominado “El Progreso” que funcionaba en el sector de Lago Gutiérrez, sobre la Ruta Nacional Nº 40 Sur.