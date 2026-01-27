El Patagonia Minibingo tiene nuevo millonario rionegrino



Un cipoleño arrancó el año con el pie derecho y la billetera llena: se alzó con el premio mayor del pozo acumulado, el bingo y el premio especial de $16.800.000. En total, se llevó un total de $19.405.458.

El número final del premio deriva en que el afortunado, completó los 15 números de su cupón en la bolilla 40.

El cartón de la suerte es el número 97.810 y fue adquirido en la Agencia 22, ubicada en la intersección de las calles España y 9 de julio, de la ciudad de Cipolletti.

El Patagonia Minibingo es una variante del Patagonia Telebingo. Consiste en un bingo de una ronda que se realiza por sistema de extracción de bolillas numeradas. El objetivo es completar todos los números del cartón para poder cantar bingo. El mismo puede adquirirse en cualquier agencia o subagencia de Río negro o en www.larionegrinaonline.bet.ar por un valor de $550.

El tradicional juego puede verse por las redes sociales del Patagonia Telebingo, el canal de Youtube de Lotería de Río Negro y por Canal 10 de lunes a sábados al término de la Quiniela Nocturna.