EL PERONISMO SE SUMA AL PEDIDO PARA DECLARAR LA EMERGENCIA POR INCENDIOS EN LA PATAGONIA

Los bloques legislativos de Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, solicitaron al Congreso de la Nación el tratamiento y aprobación de los proyectos de ley presentados respectivamente en el Senado y en la Cámara Baja que buscan declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz arrasadas por los incendios.





Las bancadas peronistas presentaron en la Legislatura provincial una iniciativa para adherir al pedido formal del proyecto impulsado por los senadores Martín Soria y Ana Marks, al tiempo que reclamaron al gobierno de Javier Milei, respuestas rápidas e integrales ante a una de las peores crisis ambientales que atraviesa la Patagonia.





En este mismo sentido pidieron también el tratamiento para el proyecto presentado en el Congreso de la Nación y que lleva el acompañamiento de la diputada Adriana Serquis.





Desde las los bloques que presiden José Luis Berros y Daniel Belloso, consideraron que “ambas iniciativas de los representantes rionegrinos son oportunas y resulta absolutamente necesario que el Poder Legislativo Nacional las trate con premura para declarar la emergencia que permita tomar medidas efectivas y rápidas en nuestra Patagonia”.





En cuanto a los proyectos se tratan de declarar “la emergencia ambiental, económica y habitacional, por el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, en la provincia de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, específicamente en las localidades y en aquellos departamentos afectados por los incendios activos o recientemente controlados durante la temporada de alerta 2025-2026, así como en las áreas bajo riesgo ígneo extremo o rojo según las autoridades nacionales y provinciales”.





Además habilita al Poder Ejecutivo a destinar fondos extraordinarios, reforzar los recursos para el combate del fuego y coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios.