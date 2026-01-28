Emergencia ígnea: convocan a intensificar los trabajos de poda preventiva

Autoridades de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro conformaron en El Bolsón un equipo de trabajo para intensificar las tareas de poda preventiva. La medida busca minimizar el riesgo de incendios provocados por el contacto de ramas con las líneas eléctricas.

El encuentro fue presidido el pasado miércoles por el Secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez, y contó con la participación del Gerente de Operaciones de EDERSA, José Luis Cainelli, referentes del Departamento Provincial de Aguas, SPLIF, Vialidad Rionegrina, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y del Municipio local.





Durante la reunión, la distribuidora EDERSA presentó el plan de mantenimiento preventivo que se encuentra en ejecución. En ese marco, los distintos organismos coincidieron en la necesidad de reforzar y coordinar acciones de poda ante la alta probabilidad de incendios en la región.









“Vamos a reunirnos periódicamente con el Comité de Emergencia para llevar un control cercano de las acciones realizadas y de los reclamos recibidos”, expresó Pérez. Además, remarcó la importancia del acompañamiento de la comunidad: “Es fundamental que la población denuncie los lugares donde las ramas estén próximas a los cables de electricidad, porque la situación es muy grave”.





Estas acciones forman parte de la política provincial impulsada por el Gobernador, Alberto Weretilneck, orientada a extremar las medidas de prevención ante el riesgo de incendios. En este contexto, se solicita a la comunidad mantener las precauciones, respetar las medidas vigentes y colaborar activamente con las tareas de prevención.





Ante la detección de ramas o árboles en contacto con líneas eléctricas, se recomienda comunicarse de inmediato al WhatsApp del EPRE (299 548-8620) o a la línea gratuita de EdERSA (0810-222-9500).