En temporada, la cantidad de residuos se dispara en la localidad.

El jefe del Corralón Municipal, Orlando Villarroel, advirtió sobre el fuerte incremento de basura durante los meses de mayor afluencia turística y destacó el esfuerzo del personal para sostener el servicio.





Durante la temporada alta, la ciudad experimenta un notable aumento en la generación de residuos domiciliarios y urbanos, una situación que pone a prueba a diario al sistema de recolección municipal. Así lo señaló Orlando Villarroel, jefe del Corralón Municipal, quien brindó precisiones sobre el volumen de basura que se recoge en estos meses y el trabajo que implica mantener la ciudad limpia.

Según explicó el funcionario, en comparación con los meses de baja temporada, la cantidad de residuos recolectados se incrementa de manera considerable, principalmente por la llegada de turistas y el mayor movimiento comercial. “En temporada se nota claramente el aumento. Hay más circulación de personas y eso se traduce en más residuos”, indicó Villarroel.





Desde el Corralón Municipal se refuerzan los recorridos y se ajustan los horarios para poder dar respuesta a la demanda, lo que implica un esfuerzo adicional del personal y de la flota de camiones. En ese sentido, Villarroel valoró el compromiso de los trabajadores municipales, que “redoblan tareas para que el servicio no se vea afectado”.





Finalmente, el jefe del Corralón apeló a la colaboración de vecinos y visitantes, remarcando la importancia de respetar los días y horarios de recolección, así como de separar los residuos cuando sea posible. “El cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida”, concluyó.