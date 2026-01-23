Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este

De acuerdo a la información oficial, Crisci se encontraba en buen estado de salud. Aunque inicialmente se negó a abordar la embarcación para ser trasladado a tierra firme, finalmente aceptó la asistencia. Las autoridades, ahora, investigan los detalles de su desaparición.





Según se informó, la denuncia por la desaparición había sido radicada en el día de ayer, jueves, por la pareja de Crisci, en la Sub Comisaría de Solanas, pasadas las 21:30.

Crisci había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo con destino a Piriápolis, y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades.La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró el operativo de búsqueda, con dos embarcaciones y dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno. Durante la noche, arribó una nueva embarcación proveniente de Rocha.Ante esta novedad, el Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota puso en marcha un operativo que incluyendo embarcaciones neumáticas y lanchas, unidades de la Aviación Naval, entre ellas un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate y un dron de vigilancia marítima especial para operaciones nocturnas.