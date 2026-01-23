Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este

Las autoridades lo identificaron como Daniel Crisci, abogado de 58 años. Tras un intenso operativo, y luego de permanecer más de 12 horas a la deriva, fue localizado esta mañana en buen estado de salud
Luego de un intenso operativo de emergencia que comenzó en la noche del jueves en las costas de Punta del Este ante la noticia de un turista argentino desaparecido tras ingresar al mar en una moto de agua, Daniel Alfredo Crisci, abogado de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud.
Crisci había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo con destino a Piriápolis, y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades.
La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró el operativo de búsqueda, con dos embarcaciones y dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno. Durante la noche, arribó una nueva embarcación proveniente de Rocha.
De acuerdo a la información oficial, Crisci se encontraba en buen estado de salud. Aunque inicialmente se negó a abordar la embarcación para ser trasladado a tierra firme, finalmente aceptó la asistencia. Las autoridades, ahora, investigan los detalles de su desaparición.
Según se informó, la denuncia por la desaparición había sido radicada en el día de ayer, jueves, por la pareja de Crisci, en la Sub Comisaría de Solanas, pasadas las 21:30.Ante esta novedad, el Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota puso en marcha un operativo que incluyendo embarcaciones neumáticas y lanchas, unidades de la Aviación Naval, entre ellas un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate y un dron de vigilancia marítima especial para operaciones nocturnas.
