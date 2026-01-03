Epuyen: Reabren Puerto Bonito tras el retiro de una granada hallada en el lago

El Parque Puerto Bonito, ubicado a orillas del Lago Epuyen, sera reabierto este sabado al mediodía, luego de que personal especializado retirara una granada encontrada en el agua durante la tarde del viernes.

La información fue confirmada por el intendente José Conteras, quien en diálogo con Noticias del Bolsón detalló que la situación fue rápidamente puesta en conocimiento de la Fiscalía Interviniente, que dio aviso a la División de Investigaciones y solicitó la colaboración del Ejército para avanzar en el rastreo del código del artefacto explosivo.

Preocupa la reiteración de hallazgos

Según explicó el jefe comunal, el objetivo de la investigación es determinar el origen de las granadas, ya que se trata del tercer artefacto de este tipo encontrado en pocas semanas, prácticamente en el mismo sector. Esta situación fue confirmada al intendente por el fiscal Díaz Meyer.

Intervención de la División de Explosivos

El operativo de retiro se llevó adelante a las 8 de la mañana, cuando la División de Explosivos de la ciudad de Esquel logró extraer la granada que se encontraba sumergida en las aguas del lago. De acuerdo a lo informado, el artefacto estaba en avanzado estado de oxidación.

Tras completar los trabajos de seguridad y descartar riesgos para la población, cerca de las 12 del mediodía se dispuso la reapertura del Parque Puerto Bonito.

Un destino nuevamente habilitado para turistas

“Queremos garantizar que todos los turistas que están llegando a la zona puedan disfrutar con tranquilidad de uno de los entornos naturales más bellos de toda la comarca andina”, señaló Conteras, destacando la importancia de actuar con rapidez y responsabilidad ante este tipo de situaciones.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer cómo llegaron estos elementos al lugar y evitar nuevos episodios que pongan en riesgo a la comunidad y a quienes visitan el área.





Naturaleza y atractivo del lago Epuyén y Puerto Bonito

El Lago Epuyén, al que pertenece el sector conocido como Puerto Bonito, es un espejo de agua de unos 1.740 ha de superficie rodeado por bosques nativos y montañas patagónicas que lo posicionan como uno de los destinos naturales más bellos del sur argentino.

Este lago, integrado a la cuenca del río Puelo, destaca por la cristalina transparencia de sus aguas, incluso notablemente superior a muchos otros lagos glaciares, y por ser considerado uno de los lagos más cálidos de la Patagonia, con temperaturas que en verano pueden alcanzar los 15 °C, lo que lo hace ideal para actividades acuáticas.

Dentro del Parque Municipal Puerto Bonito, uno de los puntos de acceso más visitados del lago, los visitantes pueden disfrutar de:

Zonas de picnic y descanso en medio de la naturaleza.

Senderos y miradores que permiten recorrer y contemplar paisajes cordilleranos.

Actividades recreativas como kayak, paddleboard, pesca deportiva y caminatas entre bosques.

Playas y sectores tranquilos que invitan al relax y al contacto con la naturaleza.

Puerto Bonito, en particular, es reconocido por ser un sector pacífico, con bajíos ideales para caminar por la costa y disfrutar de las panorámicas del lago en calma; por esto es un punto muy popular tanto para turistas locales como nacionales y extranjeros.