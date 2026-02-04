Hallaron sin vida a una mujer en el río Manso tras un operativo de búsqueda









Durante la mañana de este miércoles 4 de febrero fue encontrada sin vida una mujer en un sector del río Manso, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Provincial 83. El hallazgo se produjo luego de un intenso operativo de búsqueda que se había iniciado tras su desaparición.

De acuerdo a la información confirmada por fuentes policiales, la víctima tenía 62 años y había salido a pescar en la tarde del martes, alrededor de las 19 horas. Al no regresar y ante la falta de noticias, su esposo dio aviso al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que de inmediato se comunicó con la Policía para activar el protocolo de búsqueda.

Durante la noche se realizaron tareas de rastrillaje con apoyo de un dron, extendiéndose el operativo hasta aproximadamente las 4 de la madrugada. Con las primeras horas del día, la búsqueda fue retomada a las 6 de la mañana, sumándose vecinos de la zona, personal de Patrulla de Montaña, bomberos de rescate de El Bolsón y efectivos del SPLIF.

Finalmente, cerca de las 7:55, el cuerpo de la mujer fue localizado en un sector de la costa del río Manso. En el lugar trabaja personal del Gabinete de Criminalística, que lleva adelante las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

La mujer tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque contaba con familiares en la localidad de El Bolsón. La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar las causas del deceso.