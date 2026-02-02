Robo hormiga frustrado y refuerzos preventivos: balance policial del fin de semana en El Bolsón









El subcomisario Víctor Escobar brindó detalles sobre los principales hechos policiales registrados durante el fin de semana en El Bolsón, entre los que se destacó un hecho de “robo hormiga” que terminó con una persona detenida, además de acciones preventivas vinculadas a la emergencia ígnea.

El episodio ocurrió el sábado cerca de las 22:20, cuando un vecino alertó al sistema RN Emergencias 911 sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en calle Currubínca, entre avenida San Martín y Casicine. El individuo fue observado trasladando una bolsa de cemento, lo que motivó la inmediata intervención policial.





Al arribar al lugar, el personal encontró bolsas de cemento ocultas detrás de un árbol. A partir de allí se realizó un rastrillaje en las inmediaciones y se detectó un galpón en construcción con una puerta violentada. Tras dar aviso al propietario y analizar imágenes de cámaras de seguridad, junto con información aportada por vecinos, se logró identificar al presunto autor.

El operativo de búsqueda permitió localizar y detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Se trata de un hombre de 38 años, con domicilio en el barrio Parque Industrial, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad. De acuerdo a la investigación, el sujeto habría forzado la puerta del galpón de una patada y sustraído un total de 17 bolsas de cemento y un rollo de lana de vidrio, que iba trasladando a pie y ocultando en un sector poco visible, en lo que se conoce como modalidad “hormiga”.

Los elementos fueron recuperados, reconocidos por el damnificado y restituidos, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia, avanzándose con la formulación de cargos y el control de acusación. No se descarta la participación de una segunda persona en el hecho.

En otro orden, Escobar confirmó que continúa el refuerzo preventivo en la zona en el marco de la emergencia ígnea. Desde hace varios días trabaja en la localidad la Brigada Montada, integrada por ocho jinetes y ocho caballos, realizando patrullajes en sectores rurales y de difícil acceso, especialmente en la zona de Mallín Ahogado.

Asimismo, se destacó la incorporación de nuevos recursos logísticos, como camionetas equipadas para respuesta rápida ante incendios y motocicletas destinadas a puestos rurales, lo que permite fortalecer tanto la prevención de incendios como la seguridad en general.

Finalmente, el subcomisario señaló que el refuerzo especial que había llegado para el Día del Pueblo ya se retiró, destacando que el evento se desarrolló sin incidentes y que no se registraron otros hechos relevantes durante el fin de semana.