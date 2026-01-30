Fiesta Nacional de la Fruta Fina Solidaria: un inicio histórico en El Hoyo

Más de 35 mil personas acompañaron la primera noche de una edición marcada por la solidaridad, la reconstrucción y la esperanza en la Comarca Andina.

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina tuvo un comienzo inolvidable en El Hoyo. En su edición solidaria, más de 35 mil personas colmaron el predio durante la primera noche, en un evento que combinó música, encuentro comunitario y un fuerte compromiso social tras los incendios que golpearon a la región.

Luego de la jornada inaugural, dialogamos con el intendente de El Hoyo, César Salamín, y con el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, quienes coincidieron en definir el inicio de la fiesta como un éxito total.

Un evento que trasciende lo cultural

“Estamos muy contentos porque fue un éxito total”, expresó Ramiro Ibarra, quien destacó no solo la convocatoria masiva y el acompañamiento del público, sino también el trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y Lotería del Chubut.

En ese sentido, subrayó el rol del intendente durante la emergencia:

“No solo agradecerle a Eugenia, sino a César, que todos lo han visto en el incendio, dando una mano, cumpliendo un montón de funciones. A veces los políticos somos un poco castigados, pero en esta ocasión César nos recibió y trabajó codo a codo”.





Lo recaudado vuelve a la comunidad

Uno de los ejes centrales de esta edición solidaria es el destino de lo recaudado. Según explicó Ibarra, los fondos no quedarán únicamente en El Hoyo, sino que se destinarán a equipar más de 73 viviendas en El Hoyo, Epuyen y Cholila.

“Es una decisión tomada en conjunto entre el intendente César Salamín, el gobernador Ignacio Torres y Lotería del Chubut, que actúa como vehículo para generar estos recursos”, señaló.

El objetivo de la venta de cartones se cumplió y permitió garantizar que las viviendas cuenten con equipamiento básico: mesas, sillas, camas, heladeras, lavarropas, además de termotanques y otros elementos esenciales.

Acción social y apoyo a los brigadistas

La fiesta también permitió ampliar la ayuda a otros sectores clave. Parte de lo recaudado se destinó a brigadas de incendios, con la entrega de drones con cámaras térmicas, bombas de alta presión, colchonetas, colchones y equipamiento para escuelas.

“Todo esto es gracias a la gente que confió en Lotería y en el municipio de El Hoyo, y también porque esta fiesta tiene años de historia”, remarcó Ibarra.

Primeros pasos hacia la reforestación

Otro de los anuncios importantes fue el inicio de un proceso de reforestación con especies nativas, como parte de la reconstrucción ambiental tras los incendios.

“Es una caricia al alma para toda la gente que la pasó mal. Empezamos a dar el primer pasito para volver a tener un bosque verde”, explicó el presidente de Lotería.

El proyecto se realizará junto a Bosquear, una iniciativa local que apunta a reemplazar pinos por especies nativas como coihue, laura y ciprés, comenzando con cuatro hectáreas en Puerto Patriada, con acompañamiento de la Municipalidad y la Secretaría de Bosques.

La palabra del intendente

Por su parte, el intendente César Salamín agradeció profundamente el acompañamiento del público:

“Quiero agradecer a todos los vecinos, turistas y a todos los que vinieron a compartir esta fiesta. Todo lo recaudado va a ser para equipar las casas que ya se están reconstruyendo”.

Salamín destacó el trabajo conjunto del equipo provincial, municipal, de Lotería y de los vecinos, y dejó un mensaje claro:

“No tenemos que bajar los brazos. Esto es una demostración de que si seguimos adelante, la gente acompaña”.

Una fiesta que sana y reconstruye

Con la herida aún abierta por la pérdida de gran parte de la vegetación nativa y los daños materiales, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina Solidaria se convirtió en mucho más que un evento cultural: fue un espacio de encuentro, apoyo mutuo y reconstrucción colectiva.

La fiesta continúa, al igual que el desafío de acompañar a quienes más lo necesitan. Como dijeron sus protagonistas, la vida sigue, y la Comarca Andina vuelve a ponerse de pie, una vez más, desde la solidaridad.