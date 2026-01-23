

El equipo de Familias Rionegrinas Solidarias de El Bolsón, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, lanzó una convocatoria abierta para encontrar una familia solidaria que pueda brindar acogimiento temporal a dos hermanos, una niña de 2 años y un niño de 5.





La búsqueda está orientada a familias de El Bolsón y alrededores que estén dispuestas a ofrecer un espacio de cuidado, contención y afecto, en el marco de un acompañamiento sin fines adoptivos. El acogimiento familiar es una medida transitoria que garantiza el derecho de niñas y niños a crecer en un entorno familiar mientras se resuelven situaciones de su contexto de origen.





Desde el programa remarcaron que las familias solidarias no están solas, ya que cuentan con el acompañamiento permanente de un equipo interdisciplinario que orienta y sostiene el proceso durante todo el tiempo que dura la medida.





Quienes estén interesados en recibir más información o postularse como familia solidaria pueden comunicarse a través de los siguientes canales:





- familiasolidariaelbolson@gmail.com





-2944 302207

- Rivadavia 2200 – El Bolsón

- Atención de 8 a 14 horas





- Ser familia solidaria es un acto de compromiso y amor que puede marcar una diferencia profunda en la vida de dos hermanos.