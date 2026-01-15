¡Escándalo! La artista callejera más aclamada de Las Grutas, echada en pleno show

Incómoda situación vivió la joven cantante, que no alcanzó ni a pasar la gorra. Te contamos qué sucedió y el descargo de este talento convocante.Polémica en Las Grutas. Una incómoda y escandalosa situación se vivió esta semana en la peatonal de la ciudad balnearia, cuando una aclamada artista callejera comenzó a cantar a la gorra. Aunque no alcanzó a pasarla pues tuvo que suspender su convocante show…Primero interpretó el famoso tema de "I Will Always Love You" (Siempre te amaré), de Whitney Houston y muy popular por ser la canción principal en la película "El Guardaespaldas". Luego, estaba por entonar otro clásico, hasta que repentinamente personal municipal le pidió que se vaya por no contar con los permisos correspondientes.