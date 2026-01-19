Fin de semana con múltiples detenciones, hechos violentos y operativos policiales en la localidad.

Un fin de semana marcado por detenciones por contravenciones, demoras de turistas, disturbios en la zona de boliches y hechos con personas lesionadas, algunos de gravedad, dejó un saldo de al menos una docena de personas detenidas o demoradas en la localidad. Así lo confirmó el subcomisario Víctor Escobar, al brindar un panorama del accionar policial.





Según detalló el jefe policial, ya no son únicamente vecinos locales quienes protagonizan los disturbios nocturnos, sino que se suman turistas y personas de paso, incluso con situaciones llamativas como ingresos indebidos a la pista del aeródromo, lo que derivó en intervenciones inmediatas por parte de las fuerzas de seguridad.





Entre las novedades más relevantes, se destaca un grave hecho ocurrido el viernes a las 3:22 de la madrugada, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona lesionada en la intersección de calle Pueyrredón y avenida San Martín.





Al llegar al lugar, el personal policial encontró a un joven de 17 años con una herida cortopunzante en el abdomen, quien fue trasladado de urgencia al centro asistencial, donde permanece internado. Tras las primeras averiguaciones, se logró establecer que el menor se encontraba junto a su tío comprando en un kiosco de avenida Sarmiento, cuando fue sorprendido por un sujeto conocido, ya identificado, con quien mantenía un conflicto previo.





De acuerdo a lo informado, el agresor lo atacó con un arma blanca tras cruzarse circunstancialmente, reavivando un problema de vieja data entre ambos.

Otro procedimiento relevante tuvo lugar el viernes a las 19:10, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas en el sector Cabeza del Indio, dentro del predio del INTA, detectó a tres personas en flagrancia realizando tala ilegal de cipreses.





El operativo se enmarca en los controles reforzados por la emergencia hídrica vigente en la provincia. En el lugar se procedió a la detención de dos hombres mayores de edad, de 27 y 31 años, y a la demora de un menor. Además, se secuestró una motosierra, dos machetes y una camioneta.

Los mayores quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía Federal, en el marco de la Ley 26.331 de protección de los bosques nativos, mientras que el menor fue puesto a disposición de SENAF y posteriormente entregado a sus padres.





El balance del fin de semana deja en evidencia una alta demanda para el personal policial, con intervenciones que incluyeron hechos violentos, delitos contra la propiedad, contravenciones y delitos ambientales.





Desde la fuerza destacaron la importancia de la prevención, la colaboración de los vecinos y el uso responsable del sistema de emergencias, en un contexto donde la dinámica turística y nocturna incrementa los riesgos y la necesidad de controles constantes con domicilio en el barrio Luján. Persecución y recuperación de una motocicleta robada.





Ya en la mañana del domingo, alrededor de las 7:20, personal policial que realizaba recorridas preventivas observó en calle La Verdad y Los Molinos, en el barrio Esperanza, a un sujeto en motocicleta en actitud sospechosa. El joven, conocido en el ambiente delictivo por la sustracción de motos, circulaba sin chapa patente.





Ante esta situación se inició una persecución controlada, que finalizó en inmediaciones del predio de Gendarmería, donde se logró demorar a un menor de 15 años. Al verificar el rodado, se constató que se trataba de una Honda XR, que acababa de ser sustraída en Paraje Entre Ríos, Lago Puelo, mientras el damnificado realizaba la denuncia en la comisaría de esa localidad.

La motocicleta fue secuestrada y el menor trasladado a la Comisaría de la Familia, con intervención del área correspondiente. Además, se confirmó que el día anterior ya se había recuperado otra motocicleta abandonada, también vinculada a este mismo joven, quien estaría involucrado en varios hechos de hurto y robo de motos.





Desde la fuerza reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, la denuncia inmediata y el trabajo articulado para prevenir hechos delictivos y situaciones de violencia que ponen en riesgo a la comunidad.



